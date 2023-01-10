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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل وطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة غداً اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية " مفتوح العضوية " لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان.


ويأتي الاجتماع إثر الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ واس؛ فقد وصفت منظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة.
 

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