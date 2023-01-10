شاومي تتحدى الأسعار بأحدث موبايل لها بـ 2000 جنيه

أطلقت العلامة التجارية بوكو Poco التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة عن هاتف Poco C50 ذو الميزانية المحدودة في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية.

ويعد أحدث هاتف ذكي Poco C50 هو نفسه هاتف Redmi A1 + الذي أعيد تسميته ، والذي تم إصداره العام الماضي. يتم تشغيل POCO C50 ، مثل Redmi ، بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio A22 مقترنا بما يصل إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

سعر ومواصفات هاتف شاومي POCO C50

يبلغ سعر هاتف شاومي POCO C50 حوالي 6499 روبية في الهند لإصدار 2 + 32 جيجابايت أي ما يعادل 2200 جنيه مصري.

كما يتوفر إصدار 3 + 32 جيجابايت للهاتف الذكي للمبتدئين مقابل 7299 روبية أي ما يعادل 2400 جنيه مصري. سيكون الهاتف الذكي متاحًا للشراء حصريًا من خلال Flipkart في (10 يناير).

يتميز هاتف شاومي POCO C50 بشاشة نوع IPS LCD ، بقياس 6.52 بوصة مع جودة عرض HD + وكثافة 269 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز وذرة سطوع 400 nits.

يعمل الهاتف الذكي شاومي POCO C50 بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية Helio A22 رباعي النواة، يحتوي على 3 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4X و 32 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية نوع eMMC. وتسمح بفتحة بطاقة micro-SD المخصصة بتوسيع مساحة التخزين الإضافية.

و يأتي الهاتف مثبتًا بنظام التشغيل أندرويد 12 Go Edition.

ويتميز هاتف شاومي POCO C50 بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة،تأتي الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق. لصور السيلفي ومكالمات الفيديو ، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يشتمل أحدث هاتف شاومي Poco C50 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم شحن بقوة 10 وات. يحتوي على منفذ شحن ونقل بيانات micro USB.

و يحتوي الهاتف على قارئ لبصمات الأصابع في الخلف. يحتوي على مكبر صوت واحد ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر. لديه اتصال ثنائي الشريحة و 4 G و WiFi و Bluetooth 5.0 و GPS و Glonass و BeiDou.