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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ما قصة الصين والــ إف 16

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

الصين والأرجنتين
الصين والأرجنتين

تقوم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط بشكل غريب، وراء الستار، على حليفتها بريطانيا، لكي تسهل حصول الأرجنتين على مقاتلات قوية، وذلك لمنع  طرف رابع من التمركز في أراضي بوينس آيريس.

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يُزعم نشطاء ومراقبون أن الصين تقوم بتحركات وراء الكواليس في الأرجنتين لتأمين الإذن بإنشاء قاعدة بحرية جديدة في مدينة أوشوايا بمقاطعة تييرا ديل فويجو، والتي ستمنح بكين فعليًا الوصول إلى القارة القطبية الجنوبية، وفق ما قالت صحيفة “ذا أوراسيا تايمز”.

موقع فرنسي يكشف تحركات الصين

أفاد موقع الأخبار الفرنسي “إنتليجنس أونلاين” في نوفمبر 2022، بأن مسئولا بالحزب الشيوعي الصيني زار الأرجنتين، وقد حقق انفراجة مع المسئولين المحليين في مقاطعة تييرا ديل فويجو لإنشاء قاعدة بحرية جديدة من شأنها تمكين جيش التحرير الشعبي الصيني  من التواجد والسيطرة على ممر حرج يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

قلق من تنامي القوة الصينية بالأرجنتين

موقع أرجنتيني ممنوع منه الأرجنتينيون
سيكون المرفق المقترح متاحًا فقط للأفراد العسكريين الصينيين، حيث سيكونون في وضع يسمح لهم بمراقبة الاتصالات في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي، وفقًا لما ذكره “إنتليجنس أونلاين”.

قال ألبرتو روخاس، مدير مرصد الشئون الدولية في جامعة  فينيس تييريا  في تشيلي، لـمجلة “ديالوجو”، وهي مجلة عسكرية رقمية تنشرها القيادة الجنوبية الأمريكية: "ستسمح قاعدة صينية محتملة في أوشوايا لبكين بأن يكون لها جيب دائم في نصف الكرة الجنوبي، مع إمكانية وصول سريع وتواجد في جنوب المحيط الأطلسي، والذي اعتمادًا على الظروف التي يتم التفاوض عليها مع الأرجنتين، يمكن أن يسمح بوجود الوحدات البحرية والوحدات العسكرية في هذا الربع".

وتابع: "يمكن للصين اعتراض جميع الاتصالات الإقليمية بتأثير اقتصادي واستراتيجي واضح، بالإضافة إلى اكتساب القدرة على الحفاظ على المراقبة الدائمة للنقل البحري".

عناصر جيش الأرجنتين


وفقًا لروجاس، يمكن تفسير وجود قاعدة عسكرية صينية في أمريكا الجنوبية على أنه خطوة استراتيجية أساسية من قبل بكين.

وذكر روخاس: "يسعى مشروع الحزام والطريق [BRI] الذي أعلنته الصين في عام 2013 إلى الحصول على توقعات واضحة تجاه هذه المنطقة من القارة. وإذا تم إنشاء هذه القاعدة في أوشوايا، فقد تصبح الأولى من بين العديد من القواعد الأخرى، سواء على سواحل المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ أو منطقة الأنديز".

وفي الوقت الحاضر، تمتلك الصين ثلاث قواعد عسكرية عملياتية في الخارج، واحدة في جيبوتي في شرق أفريقيا، وهي الأكثر شهرة، وكانت أول قاعدة بحرية خارجية للصين، وتأسست في عام 2017.

وجاءت فكرة القاعدة من جهود التصدي لهجمات القراصنة الصوماليين على سفن الشحن التي تمر عبر خليج عدن، ما أكسب الصين وجودًا استراتيجيًا على طول الطريق الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

تمتلك الصين أيضًا قاعدة ريام البحرية في كمبوديا، والتي توفر لبكين موطئ قدم مهما في منطقة جنوب شرق آسيا. 

وفقًا لروجاس، تتمتع الصين باستقلالية عالية المستوى في كل من القاعدة والمنطقة المحيطة بها، لدرجة أنها قد أنشأت بالفعل ميناءً جديدًا.

منشأة عسكرية بين الصين والأرجنتين

 وقال روجاس: "هناك قاعدة في طاجيكستان، قيد الإنشاء في منطقة جورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تشترك في الحدود مع الصين وأفغانستان، والتي تسعى بكين معها إلى تعزيز وجودها في آسيا الوسطى".

بصرف النظر عن هذه المنشآت العسكرية، توجد أيضًا محطة إسباسيو ليجانو  في الأرجنتين، وهي محطة إذاعية، تديرها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، ولكن يُعتقد أنها تقدم تقاريرها مباشرة إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

توضيح أمريكي
قالت الجنرال بالجيش الأمريكي لورا ج. ريتشاردسون، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية: "أرى الأمر على هذا النحو، بإنها منشآت تابعة لحكومة الصين، ولا يسمح للبلد المضيف ولا الأرجنتينيين بالوصول إليها، إلا إذا ذهبوا إلى هناك لزيارتهم".

 

الولايات المتحدة وعرض  F-16  

نشر مركز أبحاث  للبحرية الأمريكية، وهو المعهد البحري الأمريكي (USNI)، تقريرًا في أغسطس من العام الماضي لفت الانتباه إلى نفوذ الصين المتنامي في الأرجنتين من خلال التجارة والتمويل، وأعرب التقرير عن مخاوفه من أن يتحول هذا التقارب المتزايد بين البلدين إلى علاقات عسكرية.

في التقرير، تحدثت أيضًا عن كيف أن السياسة الأمنية للمملكة المتحدة بعد حرب فوكلاند تنطوي على مخاطر دفعت الأرجنتين أقرب إلى الصين واقترحت استثمارًا مشتركًا للتعاون الأمني ​في الأرجنتين مع المملكة المتحدة، واعتبر  أنه يجب ممارسة المزيد من الطلبات والضغوط على بريطانيا للاستجابة لذلك.

دفعت مقاومة المملكة المتحدة للتحديث والتقدم العسكري الأرجنتيني، الأرجنتين إلى أيدي الصين. 

انخرطت الأرجنتين مع الصين في عام 2021 لتقييم المقاتلات الصينية الباكستانية من طراز JF-17.

في أعقاب حرب الفوكلاند عام 1982، فرضت المملكة المتحدة حظرًا على الأسلحة على الأرجنتين لمنع الجيش الأرجنتيني من التحديث والتطوير لقدراته.

كجزء من هذه السياسة، منعت لندن بوينس آيرس من الحصول على العديد من الطائرات المقاتلة من خلال فرض عقوبات على أجزاء من تلك الطائرات المصنوعة في المملكة المتحدة.

إف 16

على سبيل المثال، كانت الأرجنتين تعتزم الحصول على خمس طائرات فرنسية لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب حظر الأسلحة المفروض عليها، نظرًا لأن مقعد قذف الطيار في الطائرة الفرنسية، ويسمى  MK6، صناعة بريطانية.

وتواجه الولايات المتحدة نفس المشكلة أيضًا، التي عرضت بيع طائرات F-16 A / B MLU الدنماركية إلى الأرجنتين وتتفاوض مع المملكة المتحدة للموافقة على البيع.

ووفقًا للتقرير، فقد  وصف سياسة المملكة المتحدة ما بعد حرب جزر فوكلاند، بأنها سياسة "عفا عليها الزمن".

 

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