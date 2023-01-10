هذا ما يحدث في البرازيل.. محاولة انقلاب كاملة على سلطة الرئيس دي سيلفا.. ووعيد بمحاكمة قادة الجيش والشرطة ووزير الدفاع.. واتهامات لبولسونارو من مخبأه في أمريكا

اعتقلت الشرطة البرازيلية المئات على خلفية الاقتحام

مؤيدو بولسونارو ثاروا على انتخاب لولا دي سلفا

ماحدث يعود بالأحداث إلى ما حدث بأمريكا بعد انتخاب بايدن

استغرق الهجوم العنيف على الحكومة البرازيلية شهورًا من الإعداد

كانت البرازيل تترنح يوم الاثنين بعد أن اقتحم مئات من أنصار الزعيم السابق للبلاد جاير بولسونارو مقاعد البرلمان في العاصمة برازيليا، حيث دمروا مكاتبه، وجلبوا معهم إدانات من الحكومة والمجتمع الدولي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

اعتقال المئات

تم اعتقال أكثر من ألف شخص، حيث صرح وزير العدل البرازيلي فلافيو دينو للصحفيين يوم الإثنين بأنه كان هناك "حوالي 1500" اعتقال في برازيليا منذ أحداث الشغب يوم الأحد.

وجاءت الخروقات بعد أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا ، الذي عاد إلى السلطة بعد توقف دام 12 عامًا بعد فوزه على بولسونارو في جولة الإعادة في 30 أكتوبر.

تذكير بترامب

يحمل الهجوم أوجه تشابه مع تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي في واشنطن العاصمة، عندما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وهو حليف وثيق لبولسونارو ، الكونجرس في محاولة لمنع التصديق على هزيمته في الانتخابات.

ماذا حدث؟

أظهرت لقطات يوم الأحد حشودًا ضخمة في برازيليا وهي تسير على طريق إلى مبنى الكونجرس، حيث وصلوا إلى الغرفة الخضراء ، الواقعة خارج غرفة مجلس النواب ، وفقًا لما قاله الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فينيزيانو فيتال دو روجو لشبكة سي إن إن .

وأظهرت الصحف الأمريكية والدولية، إن داعمي بولسونارو، دخلوا المحكمة العليا والقصر الرئاسي ، حيث أظهرت شبكة سي إن إن ، وصول شرطة مكافحة الشغب والقوات المسلحة البرازيلية.

غمرت المياه أرضية مبنى الكونجرس بعد تفعيل نظام الرش عندما حاول المتظاهرون إشعال النار في السجاد ، وأظهرت مقاطع فيديو إضافية متظاهرين داخل المبنى يأخذون الهدايا الواردة من الوفود الدولية ويدمرون الأعمال الفنية.

وصف وزير الاتصالات الرئاسي البرازيلي باولو بيمنتا، كيف تم العثور على الدم والبراز والبول في غرف القصر.

وقال "لقد تعاملوا بكراهية كبيرة، مثل حشد من الزومبي. وكانوا يجرون في الممرات، ويحطمون الأشياء ، ويتبولون و يتغوطون في الممرات وفي الغرف في موجة دمار كاملة ".

بحلول مساء الأحد ، بعد عدة ساعات من الاختراقات ، تم تطهير المباني الثلاثة من المتظاهرين ، بحسب شبكة سي إن إن البرازيل.

تم اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص ، وفقًا لحاكمة المقاطعة الفيدرالية إيبانييس روشا.

وغردت روشا على تويتر "سيدفع المعتقلون ثمن الجرائم المرتكبة" ، مضيفة أنهم "يعملون على تحديد هوية جميع الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في هذه الأعمال الإرهابية عصر اليوم".

لكن بعد ساعات، أوقف قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس روشا عن منصبها لمدة 90 يومًا.

من هم المحتجون؟

أعرب عدد من المؤيدين المتشددين للرئيس السابق جايير بولسونارو عن استيائهم من لولا منذ فوزه في انتخابات أكتوبر ، واشتدت هذه المظالم في الأسابيع الأخيرة ، وبلغت ذروتها في اقتحام يوم الأحد للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية.

دي سيلفا

بدافع من مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات، ارتدى المشجعون ألوان البرازيل الوطنية و قميص المنتخب الوطني لكرة القدم ، وكلاهما أصبحا من العناصر المركزية لحملات بولسونارو، التي امتدت إلى المباني الحكومية الرئيسية، وحطموا النوافذ واستخدموا الأثاث لتشكيل حواجز ضد الأمن.

لكن أحداث الأحد لم تأت من فراغ، حيث كان أنصار بولسونارو يخيمون في العاصمة منذ هزيمته في الانتخابات.

وكان وزير العدل دينو قد أذن للقوات المسلحة بإقامة الحواجز وحراسة مبنى الكونجرس يوم السبت بسبب استمرار وجودهم.

وكان أنصار بولسونارو قد اشتبكوا في السابق مع قوات الأمن في برازيليا في 12 ديسمبر.

كما ظهر عدد من المعسكرات التي شغلها أنصار الرئيس السابق خارج القواعد العسكرية البرازيلية ، حيث دعا البعض إلى انقلاب من قبل القوات المسلحة، في تذكير بالنظام العسكري الذي استمر عقدين من الزمن والذي حكم البرازيل منذ عام 1964.

وقال دينو على تويتر يوم عيد الميلاد إن هذه المعسكرات أصبحت "حاضنات للإرهابيين" بعد اعتقال رجل لمحاولته تفجير قنبلة احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرازيلية.

ما هو دور بولسونارو في أعمال الشغب؟

في الأشهر التي سبقت هزيمته في الانتخابات ، أثار بولسونارو مرارًا الشكوك حول شرعية التصويت ، دون الاستشهاد بأي دليل على مزاعمه المختلفة.

شُبِّهت جهوده في الإشارة إلى أن أي خسارة كانت نتيجة الاحتيال على الفور بحليفه دونالد ترامب ، الذي استخدم تكتيكات مماثلة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

بعد خسارة ضيقة في الجولة الأخيرة ، صعد بولسونارو من تلك الشكاوى - لكنه كافح لكسب أي تبرير من المنظمين والمؤسسات البرازيلية.

رفض رئيس المحكمة الانتخابية البرازيلية يوم الأربعاء التماس بولسونارو لإلغاء بطاقات الاقتراع ، ووصف ادعاء الرئيس المنتهية ولايته بأن بعض آلات التصويت قد تعطلت "سخيفة وغير مشروعة" و "ظاهرة تآمرية تجاه حكم القانون الديمقراطي".

ولم تجد وزارة الدفاع البرازيلية أي دليل على تزوير أو تضارب في العملية الانتخابية في تقرير نُشر في نوفمبر.

ومع ذلك، رفض بولسونارو الاعتراف صراحة بالهزيمة في التصويت ، بينما أصر أيضًا على أنه سيمتثل للدستور البرازيلي أثناء تسليم السلطة إلى لولا. في النهاية ، هرب من البلاد عشية تنصيب لولا ، إلى فلوريدا في أمريكا.

لكن على الرغم من جهوده لفصل نفسه عن احتجاجات الأحد ، يقول الخبراء إن حملة بولسونارو التي استمرت لأشهر لبث الشكوك حول الانتخابات أرست الأساس وشجعت في النهاية مؤيديه على إطلاق احتجاج يوم الأحد.

هل ألهم السادس من يناير البرازيل لإحداث الشغب؟

أثارت أحداث الأحد على الفور مقارنات مع اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول قبل عامين تقريبًا.

في حين تحدث ترامب مباشرة إلى مؤيديه قبل ساعات من تمرد واشنطن العاصمة ، ثم ظل في مقر إقامته كما تكشف، لم يكن بولسونارو موجودًا فعليًا في البرازيل خلال أعمال الشغب يوم الأحد.

في كلتا الحالتين ، قوبلت أعمال الشغب بإدانة عالمية وفشلت في التأثير على نتائج الانتخابات - في برازيليا ، وتولى لولا منصبه بالفعل.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر "أدين الاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسسات الديمقراطية البرازيلية تحظى بدعمنا الكامل ويجب عدم تقويض إرادة الشعب البرازيلي".

قال بيمنتا ، وزير الاتصالات الرئاسية في البرازيل ، إن "الحلقة التي حدثت في البرازيل أكثر خطورة مما حدث في مبنى الكابيتول" ، لأن المتظاهرين اقتحموا مكان لأفرع السلطة الثلاثة.

ووصف الهجمات بأنها محاولة انقلاب ،ذ اكرًا “من وجهة نظرنا ، ما حدث هنا لم يكن عملاً ضد السلطة التنفيذية. لقد كان هجوما على الديمقراطية و على الدستور. لقد كانت محاولة انقلاب لم تتحقق”.

ماذا حدث بعد ذلك؟

في مؤتمر صحفي ، وصف لولا دا سيلفا الأحداث في العاصمة برازيليا بأنها "بربرية" وقال إن "الافتقار إلى الأمن" سمح لمؤيدي بولسونارو "الفاشيين" بخرق الحواجز التي أقامها الجيش خارج مبنى الكونجرس والمحكمة العليا و القصر الرئاسي بلانالتو.

وقال ألكسندر دي مورايس ، قاضي المحكمة العليا ، إن قادة الجيش والشرطة ووزير الدفاع سيحاسبون أمام المحكمة إذا لم يتم تفكيك المعسكرات الموالية للرئيس الخاسر.

وقال مكتب المدعي العام البرازيلي إنه يحقق في جميع المتورطين في الانتهاكات.