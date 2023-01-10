احتفالية لتوزيع 61 مشروع تمكين اقتصادى بقرى ومراكز الدقهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، احتفالية بديوان عام المحافظة وذلك لتوزيع 61 مشروع تمكين اقتصادى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.

حضر كلا من الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية .

وقد أشاد محافظ الدقهلية بمجهودات جمعية الأورمان كعضو من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، انه تم توزيع عدد (61)مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعايا موزعة بين مراكز المنصورة ومركز ميت غمر ومركز السنبلاوين ومركز اجا، وبقيمة اجمالية بلغت مليون و 220 الف جنيه، مؤكدًا أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وافاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع انطلاق المؤتمر الاول للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى والذى انطلق امس بحضورالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الازهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وعدد من السادة الوزراء.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 30 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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