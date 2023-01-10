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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة النواب: كيما أسوان إحدى قلاع الصناعة الوطنية وتطويره ضرورة

علاء قريطم، عضو
علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصنع كيما أسوان يعد قلعة من قلاع الصناعة المصرية ومن ثم جاءت خطة التطوير والتحديث للمصنع لمواكبة التطور العالمى في صناعة الأسمدة لا سيما في ظل ارتفاع الطلب الكبير على السماد وارتفاع سعره عالميا.

وأضاف قريطم، خلال زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب الي مصنع كيما اسوان ، أن التطوير يساهم فى  زيادة صادرات مصر وزيادة حجم الصادرات من الأسمدة وهذا بدوره يعود على الصناعة الوطنية والخزانة العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة أسوان، متابعا:" تطوير وتحديث المصانع يوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات بشكل عام ويدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى ويعزز من تنافسية المنتج الوطنى.

وأكد قريطم، أن مصنع كيما 2  يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، وأنه بمثابة صرح صناعي عملاق بكل المقاييس وملحمة وطنية تم تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية من خلال مشاركتهم فى إقامة أكبر مجمع للأسمدة (الأمونيا – يوريا) بتكلفه استثمارية بلغت حوالى 12 مليار جنيه، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية . 

علاء قريطم لجنة الصناعة مجلس النواب كيما ـ كيما أسوان مصنع كيما اسوان

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