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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أيهما أفضل..مقارنة بين مواصفات وسعر موبايل OnePlus 11 و IQOO 11

مقارنة بين مواصفات
مقارنة بين مواصفات وسعر موبايل OnePlus 11 و IQOO 11

ظهرت على الساحة اثنتين من الهواتف الرائدة (فلاج شيب) خلال هذا الشهر وكلاهما يحملان الرقم التسلسلي 11 وهما OnePlus 11   و iQOO 11 من العلامة الفرعية لشركة "فيفو" وهما الاثنان ينافسان بقوة ويقعان في نفس النطاق السعري، مع العديد من المواصفات الجيدة والمتميزة، أهمها شاشات العرض والكاميرات المتطورة جدا التي تعطي أفضل أداء من حيث نقاء الصورة. نظرًا لأن أسعارهم متقاربة جدا ولا تختلف كثيرًا ، يتساءل الكثير من المستهلكين أيهما أفضل؟.

في السطور التالية تقدم "صدى البلد" مقارنة بين المواصفات الرئيسية لجهازي  OnePlus 11  و iQOO 11 كما قدمها موقع gizmochina حتى لا تحتار كثيرا وتقرر بوضوح أيهما أنسب لك.

تصميم

تختلف الأذواق بين الناس ولذلك هي تعود للمشتري ونظرته الشخصية. يكن أن يكون هاتف “وان بلس 11” أكثر تميزا وتفردا ومختلف عن لغة التصميم المتبعة، حيث يأتي مزودًا بجزيرة للكاميرات دائرية الشكل، على عكس الكثير من الهواتف المزودة بوحدة كاميرا مربعة الشكل. علاوة على ذلك ، نجد أن مكان الكاميرات أصغر قليلاً من منافستها ولها ظهر زجاجي أفضل من فيفو. على الجانب الآخر نجد أن هاتف iQOO 11 لا يخلو من مميزات شكلية تجذب الكثيرين بسبب الألوان، حيث يأتي بألوان العلامة التجارية BMW M الفرع الرياضي لشركة السيارات الأشهر بشريط الألوان العمودي المعروف لذلك محبي "بي إم دبليو" يميلون لهاتف فيفو.

iQOO 11

شاشة العرض

الشاشة الموجودة في iQOO 11 أفضل من هاتف OnePlus 11. لوحة AMOLED قادرة على عرض ما يصل إلى مليار لون حجمها 6.78 بوصة ودقة Quad HD + بدقة وضوح 1440 × 3200 بكسل، معدل تحديث الشاشة 144 هرتز ومعه شهادة HDR10 + ، أقصى درجة للسطوع تبلغ 1800 شمعة في المتر المربع ، مع وجود قارئ بصمات الأصابع في الشاشة. على الجانب الآخر نجد هاتف OnePlus 11 بلوحة  AMOLED حجمها 6.7 بوصة ، ودقة 1440 × 3216 بكسل ، وجودة Quad HD + مع معدل تحديث الشااشة  120 هرتز ، وشهادة HDR10 + ، وذورة سطوع يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة. 

مقارنة بين مواصفات وسعر موبايل OnePlus 11 و IQOO 11

سعة التخزين والأداء

الجهازين متشابهان في هذه النقطة تحديدا حيث يتم تشغيلها بواسطة معالج من كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني المصممة بتكنولوجيا الـ 4 نانومتر ثماني النواة. تتكون مجموعة الشرائح من وحدة المعالجة المركزية Cortex X3 التي تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.2 جيجاهرتز ، ونواة Cortex A715 ، ونواة Cortex A710 ، وثلاثة أنوية Cortex A510 ، وشريحة معالجة الرسومات الجرافيك Adreno 740. 

يقترن SoC ، مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت رام LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجا بايت من سعة التخزين الأصلية نوع  UFS 4.0. يأتي iQOO 11 مع عدد كبير من التكوينات، ولكن التكوين الأساسي هو نفسه في الجهازين. تعمل هذه الأجهزة بنظام تشغيل أندرويد 13 مثيبت من المصنع، مع واجهات مستخدم مخصصة، هاتف وان بلس مع واجهة مستخدم OxygenOS و فيفو بواجهة مستخدم OriginOS

OnePlus 11

آلة التصوير

نجد أن وحدة الكاميرات الأعلى في الإمكانيات موجودة في هاتف OnePlus 11. وهي تحتوي على إعداد ثلاثي من المستشعرات في اللوحة الخلفية، مكونة من مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS ، ومستشعر ثاني بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل من Hasselblad. مع هاتف iQOO 11 ، نجد كاميرا رئيسية في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ تقنية OIS ، لكن المستشعرات الثانوية أقل في الجودة، هناك عدسة تليفوتوغرافي دقة 13 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

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البطارية

تتشابه سعات البطارية في كلا الجهازين، 5000 مللي أمبير في الساعة،  كما أنها بعدد ساعات تشغيل متقاربة أيضا، لكن نجد أن هاتف  iQOO 11 الذكي قادر على الشحن بشكل أسرع لأنه يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات بدلاً من 100 واط فقط.

الأسعار

يبدأ سعر هاتف iQOO 11 من حوالي 558 دولارًا / 520 يورو ، أي ما يعادل 15429 جنيه مصري، بينما يبدأ OnePlus 11 من 659 دولارًا / 614 يورو، أي ما يعادل 18222 جنيه مصري.

فلاج شيب فيفو iQOO 11 OnePlus 11 وان بلس 11 BMW بي إم دبليو كوالكوم يورو جنيه مصري

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