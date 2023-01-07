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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل طرحه رسميا.. سعر ومواصفات تابلت OnePlus

OnePlus Tab
OnePlus Tab

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus لإطلاق تابلت جديد يعمل بنظام تشغيل أندرويد، ليكون منافسا قويا للأجهزة اللوحية المقدمة من الشركات الصينية الأخرى التي تركز على فئة الأجهزة ميسورة التكلفة.

وفقا لتقرير من موقع gizmochina بدأت منذ فترة تنتشر شائعات بأن  وان بلس  بصدد إطلاق جهاز لوحي جديد والآن تتردد أخبار من مصادر مطلعة تعمل داخل العلامة التجارية أن جهاز OnePlus Pad دخل مرحلة الاختبارات التجريبية.

 صانع الهواتف الذكية الصيني يتابع عن كثب سياسات العلامات التجارية الصينية المنافسة مثل ريلمي Realme و اوبو Oppo و ريدمي Redmi و شاومي  Xiaomi، كل هذه الشركات لديها عروضها من الأجهزة اللوحية التي أثبتت نفسها في السوق، والآن يبدو أن OnePlus لديها أيضًا خطة مماثلة لتدخل منطقة من المنافسة جديدة عليها. 

سيكون الجهاز اللوحي "التابلت" باسم OnePlus Pad ، ولكن ظهرت تقارير أخرى تفيد بأن هذا الاسم مجرد رمزي لحين إطلاقه بالأسواق، وقتها سيكون باسم تجاري وتسويقي آخر.

سعر تابلت وان بلس

زعمت تقارير أخرى أن الجهاز يحمل الاسم الرمزي "برج الحمل"، و يقال أيضا أن مرحلة الاختبار تجري في الهند ، وهو ما يعني أن إزاحة الستار عنه في الهند قد يكون قاب قوسين أو أدنى تزامنا مع إطلاق OnePlus 11R. وحتى الآن لم تؤكد المصادر ما إذا كان الجهاز اللوحي سيطلق عليه OnePlus Pad أو OnePlus Tab.

لا تزال التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة غير متضحة المعالم ولكن يقول تقرير من موقع abplive أن الجهاز سينافس في الفئة الاقتصادية لذوي الميزانية المحدودة وبسعر 34,500 روبية أي ما يعادل 11408 ألف جنيه مصري، وسيكون شبيه بجهاز Oppo Pad Air.

OnePlus Tab

أداء تابلت وان بلس

تزعم التقارير أن جهاز التابلت من "وان بلس" سيكون مع شاشة OLED حجمها 12.5 بوصة مع جودة Full HD مع معالج من كوالكوم snapdragon 865 ثماني النوى ويقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت روم.

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 نجد في الخلفية وحدة كاميرات ثنائية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة ثانية بدقة 5 ميجابيكسل بينما كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل، ويحظم بطارية سعة 10090 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

OnePlus وان بلس جهاز لوحي OnePlus Pad تابلت شاومي أوبو ريلمي Realme Redmi OPPO Xiaomi أندرويد

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