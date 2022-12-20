تدعم الجيل الخامس..  وان بلس تستعد لإطلاق سلسلة OnePlus 11 5G في فبراير

أعلنت شركة وان بلس OnePlus لتصنيع الهواتف الذكية عن موعد عرض منتجاتها الجديدة موديل 2023، وسيعقد مؤتمر الإعلان عن المنتجات بعنوان Cloud 11 في نيودلهي ، الهند ، بتاريخ 7 فبراير القادم.

وفقا لتقرير موقع engadget ستعرض الشركة هاتفها الذكي الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس OnePlus 11 5G و OnePlus Buds Pro 2 والمزيد من منتجات 2023.

بالإضافة إلى إعلان "وان بلس" عن تاريخ الحدث ، قالت العلامة التجارية إنها ستعيد بعض الميزات المفضلة بين المعجبين في هاتفها الرائد (الفلاجشيب) للعام المقبل من أهمها أن موبايل OnePlus 11 سيعيد مرة أخرى خاصية Alert Slider، والتي توفر طريقة سهلة وبسيطة للمستخدمين لاختيار وتبديل بين أوضاع الصامت أو الاهتزاز أو جرس التنبيه، مع نظام كاميرات معاد ضبطها بأحدث التكنولوجيا الموجودة من قبل شركة Hasselblad، و كانت كلتا الميزتين متاحتين بشكل حصري مع هاتف OnePlus Pro 10 ، لكن لم تكن أي منهما موجودة في جهاز 10T الأقل في التكلفة.

بالنسبة إلى سماعات OnePlus Buds Pro 2 موديل 2023، أكدت وان بلس في رسالة إلى عملائها أنهم سوف يستمتعون بـ "تجربة صوت ستريو كاملة الجودة مع وضوح مذهل و فائق للعادة" وشوقت كالعادة OnePlus معجبيها من خلال تنويه غامض بأنها سيكون لديها المزيد لتكشفه بعيدا عن الهاتف الذكي وسماعات الأذن.

تتطلع العلامة التجارية OnePlus إلى أبعد من مجرد بيع هواتف في الفئة الاقتصادية والخاصة بالشريحة الوسطى وهي الطبقة التي استهدفتها طوال الفترة الماضية من خلال طرح هواتف رخيصة الثمن نسبيا عن المنافسين، تطور وان بلس من نفسها مع بداية سنة جديدة واعدة المستهلكين بأن هواتف عام 2023 ستحصل على أربع سنوات كاملة من تحديث لنظام التشغيل باستمرار.

على الرغم من أن هدف و روح الشركة منذ البداية قائم على بناء هواتف ذكية بأسعار تنافسية للغاية، مع البيع بأسعار أقل من الشركات الرائدة في السوق ، إلا أنها بالفعل بدأت في الانتقال لمخاطبة شريحة أخرى من المستهلكين، انتقلت إلى فئة الـ premium حيث تبيع على سبيل المثال ، OnePlus 10 Pro بسعر 899 دولارًا، وبالتالي ليس هاتفا اقتصاديا بكل المقاييس.

قامت "وان بلس" بجدولة حدث إطلاق منتجاتها الجديدة خلال وقت مزدحم نسبيًا من 2023، بعد فترة انتهاء معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES ببضعة أسابيع ، وفي نفس الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعرض شركة سامسونج Samsung تشكيلة هواتف Galaxy S23 الرائدة الجديدة، وهو ما يراه تقرير موقع engadget بأنه ليس في صالحها.