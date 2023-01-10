مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

كشف حازم الرجال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري و أمين الصندوق، تفاصيل انتقال اللاعب مروان عطية لاعب الفريق لـ النادي الأهلي خلال الانتقالات بيناير.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن اللاعب بالفعل انتقل لـ النادي الأهلي، وأن المقابل المادي من الأهلي كان الأعلى، ولذلك تمت الموافقة.

الخطيب انهى الصفقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن المقابل المادي الذى تم الاتفاق عليه بين الكابتن محمود الأهلي، ورئيس نادي الاتحاد هو 25 مليون لـ النادي بالإضافة لـ 2 من اللاعبين إعارة هم عمار حمدي و محمد محمود.

ولفت إلى أن الأهلي عرض أكثر من لاعب، ولكن تمت الموافقة على أثنين فقط وهم عمار و محمد محمود.

وأشار إلى أن فريق نادي الزمالك طالب الحصول على مروان مقابل 20 مليون، وإعارة لعب، ولكن لم يتم الاتفاق، على الانتقال.

وأوضح أنه تم الاعتذار لـ نادي الزمالك، وأنه فى حالة بيع مروان ستكون الأولوية لـ الزمالك، ولكن فى النهاية اللاعب الآن فى الأهلي.