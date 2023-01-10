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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الخطيب
الخطيب

كشف حازم الرجال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري و أمين الصندوق، تفاصيل انتقال اللاعب مروان عطية لاعب الفريق لـ النادي الأهلي خلال الانتقالات بيناير.

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علينا أن نفتخر.. خالد الغندور يدعم الأهلي قبل المشاركة بكأس العالم للأندية

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قبل الإعلان رسميا.. صفقة الأهلي الجديدة تصل ملعب التتش

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن اللاعب بالفعل انتقل لـ النادي الأهلي، وأن المقابل المادي من الأهلي كان الأعلى، ولذلك تمت الموافقة.

الخطيب انهى الصفقة

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن المقابل المادي الذى تم الاتفاق عليه بين الكابتن محمود الأهلي، ورئيس نادي الاتحاد هو  25 مليون لـ النادي بالإضافة لـ 2 من اللاعبين إعارة هم عمار حمدي و محمد محمود.

ولفت إلى أن الأهلي عرض أكثر من لاعب، ولكن تمت الموافقة على أثنين فقط وهم عمار و محمد محمود.

وأشار إلى أن فريق نادي الزمالك طالب الحصول على مروان مقابل 20 مليون، وإعارة لعب، ولكن لم يتم الاتفاق، على الانتقال.

وأوضح أنه تم الاعتذار لـ نادي الزمالك، وأنه فى حالة بيع مروان ستكون الأولوية لـ الزمالك، ولكن فى النهاية اللاعب الآن فى الأهلي.

الأهلى الاتحاد السكندري امين الصندوق مروان عطية النادي الأهلي

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