عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة طيران عارض من مالبينسا بميلانو

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، أول رحلة طيران عارض (شارتر) من مطار مالبينسا بميلانو بإيطاليا إلى مدينة مرسى علم، وهذه الرحلة تابعة لشركةWizz Air وهي شركة طيران منخفض التكاليف، وكان على متنها 235 راكبا إيطاليا.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلتين أسبوعياً للمدينة من خلال هذا الخط، وذلك في ضوء تنشيط الحركة السياحية والجوية التي تشهدها مطارات المدن السياحية المصرية وجهود وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني، وطلب الكثير من شركات الطيران العالمية تشغيل رحلات جوية إلى المدن السياحية المصرية.

وقد قام السيد أحمد الدع المُشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وبعض أعضاء المكتب باستقبال هذه الرحلة، حيث قاموا بالترحيب بالسائحين، وتقديم عدد من المواد والنشرات الترويجية باللغة الإيطالية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، ومجموعة من الهدايا التذكارية بما يساهم في تعريفهم بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة للمقاصد المصرية.

جدير بالذكر أن شركةWizz Air كانت قد قامت بتدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لها بين مدينتي لوتن بالمملكة المتحدة وشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في أكتوبر الماضي، وكذلك تدشين أولى هذه الرحلات بين مدينتي لوتن والغردقة في نوفمبر الماضي.
 

IMG-20230110-WA0012
IMG-20230110-WA0012
IMG-20230110-WA0014
IMG-20230110-WA0014
IMG-20230110-WA0018
IMG-20230110-WA0018
IMG-20230110-WA0016
IMG-20230110-WA0016
IMG-20230110-WA0011
IMG-20230110-WA0011
IMG-20230110-WA0015
IMG-20230110-WA0015
IMG-20230110-WA0010
IMG-20230110-WA0010
IMG-20230110-WA0017
IMG-20230110-WA0017
IMG-20230110-WA0013
IMG-20230110-WA0013
مطار مرسى علم مطار مالبينسا مطار مالبينسا بميلانو مصر البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم.. وعيار 21 ينحني تحت الـ 1700 جنيها

ترشيحاتنا

التعليم: لدينا 334 طالبا صوماليا يدرسون في المدارس المصرية

تكريم ذوي الإعاقة وعرض نجاحاتهم.. ماذا قدم الرئيس لهم بمؤتمر العمل الأهلي؟

ارتفاع الصادرات الألمانية إلى إيران العام الماضي.. تفاصيل

كارثة في أوكرانيا بسبب الخيانة والتجسس.. تفاصيل

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول فى هذه المناطق .. فيديو

مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة طيران عارض من مالبينسا بميلانو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المقاطعة الشهيرة .. هل يعود النجوم لحضور حفل جولدن جلوب الليلة؟

إصابة لاعب شهير بسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الأمريكي

ليست في مصر.. حقيقة صورة متداولة لعروض على رجول الفراخ بالمحلات

طعم مختلف.. طريقة عمل طاجن البسلة بالبيض

فيديو

قطع قلوب المصريين.. القصة الكاملة لـ فيديو جامع القمامة ببورسعيد.. فيديوجراف

ميسرة مستعدة تتجوز راجل على مراته لكن بشرط.. ما القصة؟ |فيديو جراف

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

بعد قضية المخدرات .. منتج مسلسل منة شلبى يكشف لأول مرة مصير العمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ