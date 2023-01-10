كبار الشيوخ ورجال الدين في عزاء نجل عبد الباسط عبد الصمد| شاهد

شارك كبار الشيوخ ورجال الدين في عزاء نجل عبد الباسط عبد الصمد، المحاسب خالد عبد الباسط، والذي توفي أمس الاثنين، ويقام العزاء مساء اليوم الثلاثاء من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

توفي نتيجة غيبوبة سكر

وكشف الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، عن تفاصيل جنازة شقيقه الراحل خالد عبد الباسط عبدالصمد، الذي توفي أمس.

وقال طارق عبد الباسط، لـ صدى البلد، إن جنازة شقيقه الراحل ستكون في مدافن العائلة بالبساتين بجوار والده، مضيفاً أن مراسم العزاء ستكون مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأشار الشيخ طارق عبد الباسط إلى أن شقيقه الراحل، كان يعاني من تعب خلال الأيام الماضية، وتوفي نتيجة غيبوبة سكر.

عبد الباسط عبد الصمد في سطور

ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم 1 يناير عام 1927 وبالتاريخ الهجري 26 جماي الآخرة عام 1345 هـ، في قرية المراعزة التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة قنا، قبل أن ينضم مركز أرمنت إلى محافظة الأقصر عام 2009.

نشأ الشيخ عبد الباسط في عائلة محبة للقرآن الكريم، فجده من أبيه هو الشيخ عبد الصمد، من الحفظة المشهود لهم بالتمكن في حفظ القرآن الكريم، وجده لأمه العارف بالله الشيخ أبو داود المعروف بمدينة أرمنت.

كما تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن العاشرة، وبدأت شهرته كقارئ عندما انتقل إلى القاهرة والتحق بإذاعة القرآن الكريم نهاية عام 1951، واستطاع فضيلة الشيخ تولي منصب أول نقيب لقراء مصر عام 1984.

عُين الشيخ عبد الباسط قارئًا لمسجد الإمام الشافعي عام 1952، ثم قارئا لمسجد الإمام الحسين عام 1958، وانضم لإذاعة القرآن الكريم عام 1951، وبدأت شهرته عندما توجه لمسجد السيدة زينب في القاهرة فتلى القرآن وسمع صيحات الإعجاب من الحضور وكبار قراء القرآن الكريم.

قيل إن انضمام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لإذاعة القرآن كان سببا في إقبال الناس على شراء الراديو، وكان يتقاضى أجرا 12 جنيها كل نصف ساعة، ووصل أجره في الليلة 100 جنيه، ثم ذاع صيته وقفز أجره إلى 200 جنيه ثم 300 جنيه بحسب ما قال الصحفي الراحل محمود السعدني.

افتتح الشيخ عبد الباسط مناسبات رسمية عديدة بتلاوته للقران الكريم، ومنها مناسبة افتتاح السد العالي بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وكان يذهب الشيخ عبد الباسط في بداية حياته القرآنية إلى الحفلات والسهرات ليتلوا آيات من كتاب الله بصوته العذب بصحبة شيخه العالم الأزهري محمد سليم حمادة.

تأثر الشيخ عبد الباسط بالشيخ محمد رفعت، والذى قال عنه: "كنت أمشى مسافات طويلة جدًا قد تصل إلى 5 كيلومترات لأستمع إلى القرآن بصوت الشيخ رفعت من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة"، وأهدت أسرة الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، للإذاعة المصرية القرآن الكريم كاملًا ومسجلًا للشيخ الراحل، برواية ورش عن نافع، وهي الختمة التي سجلها في المغرب عام 1986 قبل وفاته بمدة عامين فقط.

لقب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بألقاب عديدة طوال مسيرته القرآنية، وجاءت أهم ألقاب الشيخ عبد الصمد بعد سفره إلى السعودية لأداء فريضة الحج بصحبة والده، حيث طلبت منه الحكومة السعودية تسجيل عدة تلاوات للمملكة تذاع عبر موجات الإذاعة، وتم تسجيلها بالفعل داخل الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، ليلقب بعدها بـ"صوت مكة"، و"صاحب الحنجرة الذهبية".