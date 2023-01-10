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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محلل اقتصادي يوضح كيف تجنبت أوروبا أزمة نقص الغاز الروسي؟ .. فيديو

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور أحمد عبود، المحلل الاقتصادي، إن أوروبا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في شهر أغسطس الماضي اتجهت إلى تخزين كميات من الغاز، وهناك قرابة 90% من الاحتياطي الآن في المخازن الأوروبية، فيما كانت أوروبا تحتفظ في السابق بـ50% فقط من احتياطي الغاز، وأن ما تم تخزينه خلال الفترة الماضية في ألمانيا، على سبيل المثال، من الغاز وصل لنسبة 91%.

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وأضاف «عبود» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية» من لندن، أن أوروبا استوردت هذه الكميات من الغاز بأسعار باهظة وتكلفة عالية من أجل التخزين، وأن الركود الاقتصادي ساعد على عدم تفاقم الأزمة وانخفاض في معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن وجود أزمة في داخل الصين نتيجة كورونا وبعض الإجراءات الاحترازية وإغلاق بعض المدن خفّض الطلب على النفط والغاز وأثّر على السعر، وأن أوروبا الآن تعتبر مرت من هذا الشتاء بشكل آمن، لكن بتكلفة اقتصادية عالية.

وتابع، الطقس الجيد في فترة الشتاء وعدم وجود موجات شديدة البرودة أثر بشكل جيد وجعل الأزمة ليست كبيرة واستطاعت حكومات الدول الأوروبية تقديم بعض الدعم للأسر محدودة الدخل من أجل دفع فواتير الكهرباء والغاز.

النمو الاقتصادي الكهرباء والغاز النفط والغاز الأزمة الروسية الأوكرانية الغاز اوروبا

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