بيان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن خليفة أيمن الظواهري

قالت مسؤولة بالمخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن خليفة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية العام الماضي، لا يزال غير واضح.

وقُتل الظواهري في هجوم أمريكي في أفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في 2011.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت كريستين أبي زيد، مديرة المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ردا على سؤال في فاعلية نظمها معهد واشنطن عن "مركز الثقل" في القاعدة بعد وفاة الظواهري: "السؤال بالنسبة لتنظيم القاعدة، الذي لم يُجب عليه، هو من سيخلف الظواهري".

وكان الظواهري مختبئا لأعوام، ولم يعلن التنظيم خليفة له.

وينظر الخبراء إلى سيف العدل، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية وعضو كبير في التنظيم، على أنه المرشح الأبرز. وتعرض الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وتناولت أبي زيد المشهد العام للتهديدات في الولايات المتحدة وقالت إن الدولة تواجه أجواء "غير متوقعة”.

وأضافت أن على الأمريكيين أن يبقوا يقظين بشأن المنظمات المتطرفة خارج البلاد مثل القاعدة وتنظيم داعش.