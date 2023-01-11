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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيادة البعثات التعليمية المصرية للصومال وإنشاء مدرسة جديدة في مقديشيو

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة البعثات التعليمية المصرية وزيادة عدد المدارس المصرية فى الصومال.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المخطط انشاء مدرسة تعليم فني مستقلة في العاصمة مقديشيو

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد تم افتتاح مدارس مصرية في العديد من المدن الصومالية منذ عام 2016، تضمنت 7 مدارس لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب مدرسة للتعليم الفنى، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة أخرى مصرية للتعليم الفنى، وذلك للعام الدراسى 2022/2023

وأضافت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب والطالبات بتلك المدارس يصل إلى حوالى 928 طالب وطالبة، وبمدرسة التعليم الفنى حوالى 181 طالب وطالبة.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن عدد الطلاب الصومالين فى المدارس فى مصر يصل إلى 334 طالب وطالبة، مؤكدةً على استعدادها  لمواصلة التعاون وتقديم كافة سبل الدعم لدولة الصومال الشقيقة في مجال التعليم.
 

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظيره الصومالي الدكتور فارح شيخ عبد القادر  وزير التربية والثقافة والتعليم العالي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم.
 

واتفق الجانبان على بدء تنفيذ آليات مأسسة التعليم المجتمعي في الصومال بهدف إلحاق أكبر قدر من الأطفال الصومالين بالمنظومة التعليمية في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها مدارس، كما تم الإتفاق على   إعداد حقيبة تدريبية تتضمن إرسال كوادر تدريبية من الخبراء المصريين لتدريب المعلمين الصوماليين تدريبًا تربويًا، على أن يتم اختيار المتدربين الصوماليين وفقًا لمعايير محددة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ برنامج خاص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك التعاون في مراجعة مناهج اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الصومالية.

وقد حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم الصومالية السفير إلياس شيخ عمر سفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، وإبراهيم محمد عمر طلحة الملحق الثقافي بسفارة الصومال، والمشتاق طاهر حسن المحلق الإداري بسفارة الصومال، وفهد طاهر أحمد سكرتير وزير التعليم الصومالى، ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة  رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، ومنال مختار مدير إدارة الإعارات الخارجية، وراندا صلاح مدير إدارة العلاقات الثقافية والوافدين.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني البعثات

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