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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عايز أخلف أكتر.. طبيب باكستاني ينجب 60 طفلا من ثلاث زوجات| شاهد

طبيب باكستاني
طبيب باكستاني

تصدر رجل باكستاني يعمل كطبيب ويبلغ من العمر 52 عاما، عناوين الصحف العالمية بعد أن انجب حديثا طفله ال 60، واضاف ايضا انه يريد الزواج من رابعة لينجب المزيد من الأطفال. 
 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، لدى سردار جان محمد خان خلجي ، الذي يعيش في كويتا ، عائلة كبيرة جدًا يأمل أن تستمر في النمو في السنوات القادمة. 

والطبيب الباكستاني ، الذي يدير عيادته الخاصة في المدينة ، لديه ثلاث زوجات وقد رحب للتو بطفل عيد ميلاده الستين ، وهو ابن يدعى خوشال. وكان عدد الأبناء إلا أن سردار قال: “يريد أن يتزوج بامرأة جديدة ويستمر في الإنجاب”.


يبحث عن زوجة رابعة لمزيد من الاولاد



وقال سردار جان محمد خان خلجي لبي بي سي: “طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع” ، مضيفًا أنه يريد أن ينجب المزيد من الأبناء والبنات مع جميع زوجاته..

ومن المثير للاهتمام ، أن خلجي احتل عناوين الصحف العالمية في عام 2016 بعد وقت قصير من الترحيب بابنه الخامس والثلاثين.

وفي ذلك الوقت ، أعلن عن خططه لإنجاب 100 طفل على الأقل ، وبناءً على معدله الحالي وخططه لجلب زوجة رابعة إلى الأسرة ، على ما يبدو. أن هدفك قابل للتحقيق.

كان “الطبيب” ، الذي يدير عيادة متداعية حيث يعالج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بسيطة مثل الصداع ، يتباهى بثروته وكيف يمكنه رعاية الأسرة بأكملها ، لكنه اعترف مؤخرًا بأن التضخم قد أثر على موارده المالية. لا يزال ملتزمًا لتنمية أسرتك..

وعبّر خلجي عن أسفه قائلاً: “توقف العمل. أسعار جميع الأشياء الأساسية ، بما في ذلك الدقيق والسمن والسكر ، تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية. كل الباكستانيين بمن فيهم أنا ، يواجهون صعوبات”..

على الرغم من كونه أبًا للعديد من الأطفال ، إلا أنه لا يزال متخلفًا عن رجال مثل مزى موسى حساحية ، وهو مزارع غاني لديه 102 طفل و 568 حفيدًا. من ناحية أخرى ، فإن الطبيب الباكستاني أصغر منه بكثير حتى يتمكن من اللحاق به.

الرجل الذي يسكن بالقرب من الممر الشرقي لمدينة كويتا في بلوشستان ، متزوج من ثلاث نساء ومعروف أن لديه عائلة ضخمة. وفي 2 يناير ، رحب الرجل البالغ من العمر 50 عامًا بطفله الستيين حاج خوشال خان

وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، يبحث الرجل عن زوجة أخرى ، ويريد المزيد من الأطفال، كما لو أن ثلاث زوجات و 60 طفلاً لم تكن كافية بالفعل ، فإن الرجل لا يخطط للتوقف بعد، ويبحث الأب الجديد للمرة الستين الآن عن زوجة أخرى وهو يسعى لإنجاب المزيد من الأطفال.


في تغريدة نشرها ، ادعى الرجل أن زوجاته الثلاث ينتظرن إنجاب المزيد من الأطفال، وقال الخلجي إنه يفضل إنجاب بنات أكثر من الأبناء، ولقد تراجعت حالته المالية قليلاً بسبب ارتفاع التضخم في البلاد .ومع ذلك ، فهو يخطط للزواج من المزيد من النساء والإنجاب أكثر.

وقال خلجي إن خمسة من أبنائه لم يعودوا بعد ، والبقية على قيد الحياة وبصحة جيدة.. وأضاف: "بعض الأولاد والبنات تزيد أعمارهم عن 20 سنة ، لكن لا أحد منهم متزوج بعد، لأنهم جميعاً يتعلمون".

ومن المثير للاهتمام أن باكستان هي واحدة من ثماني دول تساهم بنسبة 50٪ في النمو السكاني العالمي بحلول عام 2050.

 

باكستاني الاطفال

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