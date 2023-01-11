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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

مياه معدنية
مياه معدنية

يعتقد الكثيرون أن جودة المياه أفضل من مياه الصنبور.. لكن الواقع مختلف تمامًا فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن المياه المعبأة ليست جيدة لصحتنا على المدى الطويل.. وإليك أبرز الأسباب وفقاً لموقع هيلث 

1. مستويات البكتيريا


 يتم الحصول على المياه المعدنية الطبيعية من الينابيع أو الآبار. يمكن أن تحتوي المياه المعدنية على مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، مثل القولونيات، والتي يمكن أن تعيش لفترة طويلة من الوقت. وفقًا للدراسات، كانت مستويات البكتيريا في المياه المعبأة أعلى من تلك الموجودة في مياه الصنبور.

2. تلوث البلاستيك


يتم تصنيع البلاستيك المستخدم في التعبئة باستخدام المنتجات البترولية والمواد الكيميائية الأخرى. نتيجة لذلك، يمكن أن تتحلل الحاوية البلاستيكية للمياه المعبأة بمرور الوقت، مما يتسبب في تسرب المركبات البلاستيكية BPA إلى الماء اعتمادًا على طرق الإنتاج وظروف التخزين أيضا يُعتقد أن مادة BPA، باعتبارها هرمونًا، تساهم في تطور سرطان الثدي.


3. خطر المواد المسرطنة


ومن المرجح أن يحتوي الماء عند تركه في الشمس في زجاجة بلاستيكية على مركبات مسرطنة بسبب التفاعل بين الماء والبلاستيك لذا يفضل تخزين الماء في عبوات زجاجية بدلاً من الزجاجات البلاستيكية.

4. مضاعفات الحمل


ثبت أن مادة BPA المستخدمة في زجاجات المياه البلاستيكية من النوع 7 تسبب مضاعفات للنساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

مياه الصنبور المياه المعدنية المنتجات البترولية

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