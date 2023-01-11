فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والتوابع بسبب أعمال الصيانة المركزية لشبكات الجهد المتوسط، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ومن المقرر أن تتأثر بفصل الكهرباء القرى الآتية وهي: أريمون وتوابعها بمركز كفر الشيخ، سد خميس وتوابعها بمركز سيدي سالم، كفر مجر بمركز دسوق، قرى بر بحري بالبرلس، عربان وتوابعها بمركز فوة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بمركز بيلا، هي :«الجرايدة، منشية الجرايدة، سريوة، الترزي» لمدة 12 ساعة.