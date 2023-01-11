عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والتوابع بسبب أعمال الصيانة المركزية لشبكات الجهد المتوسط، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

اليوم.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة

لمدة 12 ساعة.. انقطاع مياه الشرب غداً عن هذه المناطق بكفر الشيخ

ومن المقرر أن تتأثر بفصل الكهرباء القرى الآتية وهي: أريمون وتوابعها بمركز كفر الشيخ، سد خميس وتوابعها بمركز سيدي سالم، كفر مجر بمركز دسوق، قرى بر بحري بالبرلس، عربان وتوابعها بمركز فوة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بمركز بيلا، هي :«الجرايدة، منشية الجرايدة، سريوة، الترزي» لمدة 12 ساعة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة كفر الشيخ انقطاع المياه كفر الشيخ مياه الشرب والصرف الصحي فصل التيار الكهربائي فصل التيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ميدو يكشف رد فعل مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع مروان عطية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة

حملات مكثفة.. التحفظ على 800 كيلو أسماك مدخنة بكفر الشيخ

مناقشة خطة العمل بالمراكز التكنولوجية والمعلومات في كفر الشيخ

دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الدولي بكفر الشيخ| صور

خلال 10 أيام.. منع التعديات وإزالة 53 حالة في كفر الشيخ

لبدء التشغيل التجريبي.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام

ورشة تدريبية حول فنون الأركت لأعضاء مراكز شباب سيدي سالم بكفر الشيخ

لمدة 12 ساعة.. انقطاع مياه الشرب غداً عن هذه المناطق بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

حرارة منخفضة وسحب رعدية.. تحذيرات من طقس السعودية اليوم

الجزائر: ضبط شخصين بحوزتهما 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

تلميذ يطلق النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بضواحي واشنطن |شاهد

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ