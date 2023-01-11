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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على طرد ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو البريطاني.. تفاصيل

مطار هيثرو البريطاني
مطار هيثرو البريطاني

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم العثور على طرد مشبوه ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو، ما أدى إلى فتح تحقيق في الأمر.

وحسب صحيفة “سكاي نيوز” البريطانية، تم الكشف عن كمية صغيرة من اليورانيوم في طرد وصل إلى المملكة المتحدة بمطار هيثرو بعد فحص روتيني.

وقالت شرطة العاصمة إن وحدة قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لها تلقت بلاغًا من قوة الحدود في المطار بعد اكتشاف الطرد الملوث باليورانيوم في 29 ديسمبر الماضي.

وقال القائد ريتشارد سميث إن كمية المواد الملوثة "كانت صغيرة للغاية" وقد قيّمها الخبراء على أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور.

وأضاف: “رغم أن تحقيقنا لا يزال مستمرًا، فمن خلال تحقيقاتنا حتى الآن، لا يبدو أنه مرتبط بأي تهديد مباشر”، لافتَا “سنواصل متابعة جميع خطوط التحقيق المتاحة للتأكد من أن هذا هو الحال بالتأكيد”.

وأشار إلى أن “هذه الحادثة تسلط الضوء على القدرة الممتازة التي نمتلكها وشركاؤنا لمراقبة موانئنا وحدودنا من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور من أي تهديدات محتملة لسلامتهم وأمنهم قد تأتي إلى المملكة المتحدة”.

وقالت القوة إنه تم التعرف على المواد على أنها ملوثة باليورانيوم، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

فيما ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".

ويعد اليورانيوم معدنًا موجودًا بشكل طبيعي في الأرض، ولكنه ضار بالبشر لأنه عنصر نووي أساسي.

المملكة المتحدة مطار هيثرو طرد مشبوه اليورانيوم مكافحة الارهاب

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