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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهانا وإيساب روكي يستمتعان بوقتهما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ريهانا وإيساب روكي
ريهانا وإيساب روكي

تقضي ريهانا وحبيبها إيساب روكي أوقاتا ممتعة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، بعدما ترشحت لنيل جائزة أفضل أغنية عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

 

ورغم خسارتها الجائزة في مقابل أغنية فيلم RRR الهندي إلا أنها حافظت على مزاجها الجيد، بعد عودتها إلى العمل مرة أخرى منذ ولادة طفلها وانشغالها بالتحضير لحفل سوبر بول، وألبومها الجديد. 

 

 

حصل الممثل الشاب أوستن بتلر على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم دراما عن بطولة Elvis وهو العمل الذي تدور قصته حول السيرة الذاتية للراحل إلفيس بريسلي. 

 

ووجّه أوستن بتلر الشكر لزميله في بطولة فيلم Elvis الفنان توم هانكس الذي برع في تقديم دور مساعد بريسلي الراجل الذي قدمه واستغله على مدار مسيرته الفنية. 

 

وتألق بطل فيلم Elvis أوستن بتلر في تقديم شخصية إلفيس بريسلي الذي مر خلال حياته بمراحل مختلفة وسيطر على مسيرته مدير أعماله الكولونيل كارتر الذي استغله من أجل تحقيق مكاسب شخصية وحرمه من تقديم موهبته بالصورة التي يراها مناسبة له. 

 

وزادت التنبؤات مؤخرًا حول ترشح بطل الفيلم أوستن بتلر إلى جائزة الأوسكار كأفضل ممثل أسوة بصديقه رامي مالك الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن تقديم السيرة الذاتية للمغني الراحل فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody.

جولدن جلوب ريهانا Black Panther فيلم Black Panther توم هانكس

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