الجزائر: ضبط شخصين بحوزتهما 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، عن فتح تحقيق في حادث مقتل طفل برصاص شرطي في براقي بالجزائر العاصمة.

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فقال بيان صادر عن المديرية العامة، الثلاثاء، إنه "على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر، لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد على 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات، فوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض شباب الحي عرقلة سير العملية".

وأضاف البيان أن ذلك "دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري، أصاب القاصر المسمى (ع.إ)، الذي نقل على الفور إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، حيث وافته المنية".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم توقيف الشرطي بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

وتقدمت المديرية العامة للأمن الوطني “بتعازيها الخالصة لعائلة الضحية، على أن يتم إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.