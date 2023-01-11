عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القاتل الصامت.. الجزائر: مقتل 17 شخصًا بسبب أجهزة التدفئة خلال 24 ساعة

الجزائر: مقتل 17
الجزائر: مقتل 17 شخصًا بسبب التسمم بغاز الكربون

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مقتل 17 شخصًا خلال 24 ساعة الأخيرة في عدد من الولايات جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وهي أثقل حصيلة تم تسجيلها خلال يوم واحد فقط جراء الاختناق.
وجددت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان، دعواتها إلى المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مخاطر ما وصفته بـ "القاتل الصامت".
وكانت ولاية المسيلة (شرقي الجزائر) قد سجلت أثقل حصيلة بمقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة, فيما شهدت ولاية سطيف الواقعة بشمال شرقي البلاد بمقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، فضلا عن مقتل شخصين من ولاية مستغانم (350 كم من العاصمة)، فيما تم إنقاذ 25 آخرين من موت محقق بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون.
كما حذرت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية من مخاطر هذا الغاز المسؤول عن عدة وفيات لكونه لا لون ولا رائحة له، داعية إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية لأجل التقليل من هذا النوع من الحوادث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

المدعي العام في بيرو يفتح تحقيقًا ضد رئيسة البلاد.. تفاصيل

مدحت شلبي يوجه صدمة جديدة لـ كهربا

جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

أبواب الخير.. علي جمعة يكشف عن فضل ركعتين من الليل

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ