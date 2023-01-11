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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ ضخم.. شوبير يكشف خسائر الأهلي المالية في قضية عبدالله السعيد

عبدالله السعيد لاعب
عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على رفض طعن المحكمة الفيدرالية الرياضية لطلب الأهلي، في قضية عبدالله السعيد.

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ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية «كاس» بنظر قضية عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

خسائر مالية كبيرة في الأهلي بسبب قضية عبدالله السعيد

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «الأهلي خسر في المحكمة في قضية عبدالله السعيد، الكلام واضح ومش هجمل الكلام نهائيا».

وأضاف: «من وجهة نظري، مفيش أي لازمة في إجراءات الأهلي في قضية عبدالله السعيد، والأهلي صرف حوالي 30 أو 35 ألف دولار مصاريف المحاميين في قضية السعيد، وفي النهاية لم يحصد أي شيء».

وأتم: «في النهاية أرى أن الأهلي لن يصل إلى أي شيء بعد رفض طعنه في قضية النادي ضد اللاعب».

رفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد

وجاء في نص حكم المحكمة الفيدرالية على النحو التالي:-

  1. تم رفض الشكوى إلى الحد الذي يمكن التصرف فيه.
  2. إلزام صاحب الشكوى بمصاريف الدعوى البالغة 17,500 فرانك سويسري.
  3. على المدعي تعويض المدعى عليه عن إجراءات المحكمة الفيدرالية بمبلغ 19,500 فرانك سويسري.
  4. سيتم نقل الحكم مكتوبا إلى الأطراف المعنية ومحكمة التحكيم الرياضي «تاس» ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.
الأهلى احمد شوبير عبدالله السعيد المحكمة الرياضية بيراميدز المحكمة الفيدرالية السويسرية

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