نادر شوقي يكشف حقيقة توسطه لعودة رمضان صبحي إلى الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، حقيقة توسطه من أجل عودة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوقي، وكيل رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية: «غير صحيح أنني تدخلت لعودة رمضان صبحي إلى الأهلي، واللاعب لم يطلب مني ذلك».

وأوضح: «أنا مش معايا رقم رمضان صبحي وهو كمان مش معاه رقمي والعلاقة بيننا انتهت، وغير صحيح أنه طلب مني التدخل للعودة إلى الأهلي مرة أخرى».

وأضاف نادر شوقي: «لا أعتقد أن رمضان صبحي سيعود للأهلي أو لديه رغبة في العودة مرة أخرى، هذا توقع وليس معلومة، لأن رمضان صبحي هو من اختار الرحيل عن الأهلي، فلماذا سيرغب في العودة مرة أخرى».

حقيقة تولي نادر شوقي منصب مدير تعاقدات الأهلي

ونفى نادر شوقي في نهاية تصريحاته، رغبته في تولي منصب مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، متابعا: «شرف لي العمل مع الأهلي، وسعيد بعملي خارج النادي ولم أتمن تولي منصب مدير التعاقدات في النادي، ولكن هو شرف لأي حد بكل تأكيد».