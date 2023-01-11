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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن تصحيح امتحانات نصف العام وإعلان النتيجة

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

أصدرت مديريات التربية و التعليم ، تعليمات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات نصف العام 2023، لصفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

حيث شددت مديريات التربية والتعليم، على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة. 

كما اكدت مديريات التربية والتعليم  على : 

- الا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.

- كل مقدر قرين السؤال المسند إليه تقديره. 

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.

- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

-تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من أن نسبة ۱٠ % قد تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.

النتائج  
عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.

٢- إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.

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