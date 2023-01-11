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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. بولندا تتحدى فرنسا في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم الأربعاء، نحو المواجهة المثيرة بين فرنسا وبولندا في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد انطلاقا من اليوم وحتي يوم 29 يناير الجاري.

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وستنطلق مواجهة فرنسا وبولندا في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمونديال اليد.

وعلي الجانب الأخر تنتظر الجماهير العربية انطلاق مشوار منتخب مصر يوم الجمعة بمواجهة منتخب كرواتيا في التاسعة والنصف في مباراة مصيرية للفراعنة تحدد طريقه بالبطولة التي تقام بنظام جديد.

 وتعقد الجماهير آمالاً كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي لمنتخب مصر بعدما رفع سقف الطموحات بعد أولمبياد طوكيو الماضية، التي شهدت دخول منتخب مصر المربع الذهبي كأول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى هذا الدور.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة السابعة إلى جوار كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة في المنتخبات الثمانية إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.

سيتم تقسيم الـ24 منتخبا على 6 مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 مباشرةً.

وتعد مواجهة كرواتيا للفراعنة هي عنق الزجاجة فى المجموعة، خاصةً أن مواجهتي المغرب وأمريكا في متناول المنتخب الوطني، حيث إن الفوز على المنتخب الكرواتي يعني الاقتراب خطوة من التأهل في صدارة المجموعة، ومن ثم يصبح طريقه أكثر سهولة في الدور التالي لـبطولة العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة منتخب مصر، التي اختارها الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفني للفراعنة، كلاً من: كريم هنداوي، محمد علي، عبدالرحمن حميد، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي زين، أحمد هشام السيد، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل، شادي خليل.

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