عقب محادثات في تركيا.. روسيا وأوكرانيا يتفقان على تبادل 40 أسيرا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا أتفقان على تبادل للسجناء بين الجانبين يشمل 40 أسيرا بعد محادثات عقدت في تركيا.

ومن جانبها، أشادت مفوضية حقوق الإنسان الروسية بدور تركيا الساعي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك جاء خلال المحادثات التي تمت بينها وبين نظيرتها الأوكرانية خلال الأيام الماضية.

ومن جهه آخري، أعلنت القوات الموالية لـ روسيا في دونيتسك، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة الكاملة على وسط بلدة سوليدار.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن مدينة سوليدار داخل الجمهورية، أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية.

وقال بوشيلين: "اليوم، وفقا للمعلومات التي لدي، أصبح مركز مدينة سوليدار بالفعل تحت سيطرة وحدات فاجنر".

وتجري منذ عدة أيام معارك ضارية في مدينة سوليدار، في محاولة القوات الأوكرانية إبقاءها تحت حكمهم، لكن قامت القوات الروسية، رفقة قوات جمهورية دونيتسك، ومجموعات "فاجنر".