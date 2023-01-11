عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب محادثات في تركيا.. روسيا وأوكرانيا يتفقان على تبادل 40 أسيرا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا أتفقان على تبادل للسجناء بين الجانبين يشمل 40 أسيرا بعد محادثات عقدت في تركيا.

ومن جانبها، أشادت مفوضية حقوق الإنسان الروسية بدور تركيا الساعي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك جاء خلال المحادثات التي تمت بينها وبين نظيرتها الأوكرانية خلال الأيام الماضية.

الكرملين: الوضع الراهن مع الغرب يشير لاحتمالات إجراء محادثات قريبا بشأن أوكرانيا

بعد سوليدار.. القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة أخري في أوكرانيا

ومن جهه آخري، أعلنت القوات الموالية لـ روسيا في دونيتسك، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة الكاملة على وسط بلدة سوليدار.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن مدينة سوليدار داخل الجمهورية، أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية.

وقال بوشيلين: "اليوم، وفقا للمعلومات التي لدي، أصبح مركز مدينة سوليدار بالفعل تحت سيطرة وحدات فاجنر".

وتجري منذ عدة أيام معارك ضارية في مدينة سوليدار، في محاولة القوات الأوكرانية إبقاءها تحت حكمهم، لكن قامت القوات الروسية، رفقة قوات جمهورية دونيتسك، ومجموعات "فاجنر".

روسيا أوكرانيا تركيا حقوق الإنسان الروسية الأزمة الروسية الأوكرانية سوليدار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

موضوعات متعلقة

أرض مغطاة بالجثث.. كيف تحقق نصر روسيا الأول بعد 6 أشهر من الحرب

سوليدار تشعل الحرب في أوكرانيا.. لماذا تكافح روسيا للسيطرة على هذه المدينة؟

بـ159 حاوية ذخيرة.. باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا

توجيه ضربة لموسكو.. روسيا تحبط خطة الولايات المتحدة في دونباس

ترشيحاتنا

احذر بالاسماء .. أدوية تظهر إيجابية تعاطي المخدرات تعرف عليها

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11_1_2023| فيديو

سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

روشتة من الشيخ الشعراوي لعلاج مشاكل الحياة.. استمع لها وأرح قلبك وعقلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

عملته ازاي؟ رد فعل عادل إمام على تقديم أحمد شاكر لـ فريد الأطرش

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ