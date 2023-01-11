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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. عازف ربابة يخطف قلوب السعوديين| ما القصة؟

صدى البلد

"سلمت يا عبيد".. بهذه العبارة التحفيزية أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر آل فرحان دعم عازف الربابة عبيد عايش الرشيدي الذي ظهر في فيديو رائج وهو يعزف معلقة امرئ القيس "قفا نبك" على الربابة خلال فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 7.

فيما لفت الرشيدي انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجمال عزفه وغنائه، حيث تعتبر مهنة مغني الربابة من أقدم المهن التراثية العربية التي تلقى إقبالاً لدى الجمهور.

وفي تصريحات بحسب"العربية.نت" قال الرشيدي إنه تعلم العزف على الربابة منذ 30 عاماً كهواية وممارسة، نظراً لحبه للأوتار الموجودة على الربابة التي يأخذها من ذيل الفرس، ويصنعها بنفسه، مضيفاً أنه يعزف على الربابة ويغني المعلقات العربية، ومنها معلقة "قفا نبك" لامرئ القيس، على دمج لحن المسحوب والهجين، كما يقدم العديد من الأغاني الشعبية.

إقبال كبير
كذلك أردف أن هناك إقبالا كبيرا لسماع لحن الربابة داخل السعودية وخارجها، لافتاً إلى أنه لاحظ ذلك خلال سفره مع الفرقة الشعبية السعودية عبر القارات إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وبكين وإندونيسيا وجنيف وغيرها من الدول.

وأوضح أن عزف الربابة يكون في بيت البادية أو في المناسبات والاحتفالات والأيام الوطنية، مشيراً إلى أنه يتم طلب أغان كثيرة وألحان متعددة.

كما كشف أنه سبق أن غنى لفنان العرب نشوة عز من خلال لحن هجيني ومسحوب وزوبعي وصخيري، قائلاً إن "العزف على الربابة منتشر في بلاد الشام والعراق ودول الخليج العربي كأحد الفنون الموسيقية القديمة، والتي نحرص على نقل خبراتها للجيل الجديد، حيث إن تعليمها لم يقتصر على الشباب، إنما هناك العديد من الفتيات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يتدربن من خلالها على عزف الربابة".

صناعة الربابة
في سياق متصل، أوضح الرشيدي أن "الربابة تشكل وتصنع من جلد غزال أو ذئب مدبوغ ومبشور، يرطب ثم يلف على مربع خشبي يميل إلى الاستطالة. ويمر بمنتصف قاعدته والسطح المقابل محور طويل ينتهي بقبضة مدرجة مثقوبة".

كما ذكر أنه "في حالات عدم توافر القدرة على صنع هذا، يتم الاستفادة من بقايا "علب" أو صفائح الزيت، ويكون وتر الربابة عبارة عن مجموعة من شعر ذيل الحصان، ويثبت الوتر على قسم الربابة العلوي ويرفع عن سطح الجلد بقطعة من الخشب أو العظم على شكل هرم صغير. أما قوس الربابة فيكون من عود الرمان أو الخيزران على شكل قوس محن يشد بين نهايته مجموعة أخرى من شعر ذيل الحصان".

يشار إلى أن الربابة آلة موسيقية ذات وتر واحد حساس يصعب تعلمها، والعزف عليها له أصول وقواعد.

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