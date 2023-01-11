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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مقطع مخل بالأداب.. ضبط إمراة و3 رجال بالسعودية| شاهد

صدى البلد

اعتقلت السلطات المختصة في السعودية امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة"، على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن جنسيتها، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وجرى أيضا اعتقال سعوديين اثنين ومقيم من جنسية أفريقية بسبب تصوير ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان للأمن العام السعودي أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على امرأة "ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة".

ويظهر في المقطع أن امرأة تجلس في المقعد الخلفي لسيارة، تضع قدميها على رقبة ورأس السائق، وتأمره بالنباح.

ولفت البيان إلى أن شرطة الرياض ألقت القبض على "مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان بأنه جرى إيقاف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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