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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار الفيفا.. أول ظهور لـ كهربا في الأهلي بعد رفع الإيقاف

صدى البلد

ظهر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظيره المصري برفع الإيقاف بشكل رسمي عن اللاعب.

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كهربا في تدريبات الأهلي بعد رفع الإيقاف عنه

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة لكهربا لاعب المارد الأحمر، وهو يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا، الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويترقب «كهربا»، قرار مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، سواء بدخول قائمة مباراة المصري أو باستبعاده لأسباب فنية، لا سيما وأن اللاعب منتظم في تدريبات الفريق الأحمر طوال فترة إيقافه.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يوضح خلاله مصير محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباريات النادي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة إيقافه والتي استمرت 6 أشهر بسبب عدم دفع غرامته لصالح نادي الزمالك والتي تخطت الـ2 مليون و400 ألف دولار.

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وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف النادي من مشاركة كهربا في المباريات بعد وصول خطاب فيفا الجديد، قائلا: «خطاب فيفا الأخير غير واضح، وطالبنا اتحاد الكرة بإرسال خطاب لنا بشكل رسمي يكشفون خلاله موقف مشاركة اللاعب، لعدم تعرض النادي لأية عقوبات في الفترة المقبلة».

كهربا في تدريبات الأهلي بعد رفع الإيقاف عنه
كهربا في تدريبات الأهلي بعد رفع الإيقاف عنه

وأضاف: «كهربا لن يشارك في مباريات الأهلي إلا بعد تلقي رد واضح من فيفا أو خطاب رسمي من اتحاد الكرة موجه إلى الأهلي، يكشف خلاله موقف اللاعب بشكل واضح».

وتلقى اتحاد الكرة خطابا جديدا من shoppingmode فيفا، يؤكد خلاله ضرورة تنفيذ القرارت المذكورة في الخطاب السابق، وهو ما لم يفسر لمسئولي اتحاد الكرة الموقف القانوني لمشاركة اللاعب.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا جديدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستفسار منه عن موقف محمود عبد المنعم كهربا ومدى أحقيته في المشاركة من عدمه.

وكان “فيفا” أرسل خطابا للجبلاية أكد فيه أن اللاعب موقفه واضح من خلال الخطاب الذي تم إرساله من قبل، لكن الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي للجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من “فيفا” ردا واضحا وخطابا جديدا للتعرف على الموقف القانوني ومدى أحقية كهربا في المشاركة من عدمه لحسم الموقف القانوني بشكل كامل وغلق تلك الصفحة.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كهربا وأحقيته في المشاركة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرفض الزمالك الأمر.

في سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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