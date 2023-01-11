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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المساعدات لأوكرانيا.. سيناتور أمريكي يشن هجوما عنيفا على البيت الأبيض

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي، جي دي فانس، بأنه سيطالب البيت الأبيض، بتوضيح حجم المساعدات الفعلية التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف، والدول المتضررة من الأزمة الأوكرانية.

وأوضح فانس، لصحيفة Politico، أن الكونجرس الأمريكي، قدم أكثر 114 مليار دولار، دعما لكييف، واللاجئين الأوكرانيين، وهذا المبلغ لا يشمل المبالغ الإضافية التي طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وطالب الدائرة المالية في البيت الأبيض، بإصدار تقرير مفصل، يوضح المبالغ التي أرسلت لأوكرانيا، مشيرا إلى أن التقرير يجب أن يحتوي على حساب كامل للميزانية العامة المخصصة لدعم كييف، وقائمة بالبلدان التي تعتقد الإدارة أنها متأثرة بالوضع في أوكرانيا، والمبالغ التي تنوي تقديمها لهذه البلدان.

ويشار إلى أن فانس، من المتشككين في الدعم المقدم لكيف، ويطالب زملائه في الكونجرس بالتوقيع على العريضة التي سيقدمها للبيت الأبيض لتوضيح وجهات إنفاق هذه الأموال، ومقدار الدعم المقدم.

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