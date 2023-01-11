توقف جميع الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة

علقت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الرحلات الجوية الداخلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد فشل في نظام كمبيوتر رئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: إن "نظاما يدعى NOTAM وهو نظام أمريكي خاص بالرحلات الجوية قد فشل، مما دفع الوكالة إلى إصدار أمر بتعليق عمليات المغادرة المخطط لها في جميع أنحاء البلاد حتى يتم حل المشكلة".

ويوفر نظام NOTAM للطيارين معلومات تتعلق بظروف الطيران لرحلاتهم، ويعتبر حاسمًا للحركة الجوية.

ولم تقدم إدارة الطيران الفيدرالية تقديرا للوقت الذي سيستغرقه إصلاح النظام واستئناف الرحلات.

وقالت: "يعمل الفنيون حاليًا على استعادة النظام، ولا يوجد تقدير لاستعادة الخدمة في هذا الوقت".