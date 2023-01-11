بايدن يتعرض لموقف محرج من زوجة الرئيس المكسيكي.. فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج من زوجة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال ترحيبها به.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى المكسيك أول أمس الاثنين، للقاء رئيسها ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لمناقشة قضايا الهجرة وتهريب المخدرات والتغير المناخي والتجارة بين الدول الثلاث.

وقامت سيدة المكسيك الأولى، خلال لقاء جمع الرئيس المكسيكي وزوجته، بياتريس جوتيريز مولر، بالرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن، بمصافحة بايدن وسؤاله عن صحته.

وبينما كان بصدد الإجابة التفتت بوجهها بعيدا ولم تنتبه لسماع إجابة بايدن، حيث كانت مشفولة بالتحذث مع سيدة أمريكا الاولى، جيل بايدن، وسط ذهول الرئيس الأمريكي.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير.