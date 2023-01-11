دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والاحتياطي النقدي .. أبرز أسباب مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثاني

البترول:

اجراءات لدعم سلاسل التوريد التعدينية

2023.. عام مميز في قطاع التعدين

تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لقطاع البترول والثروة المعدنية، باعتباره أحد ركائز جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد القومي وتعزيزه بوسائل النقد الأجنبي باعتباره جزءا استراتيجيا في مكونات الاحتياطي النقدي

وتركز الدولة المصرية من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية علي المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الدولية والاقليمية لعرض النجاحات التي قامت بها الحكومة بدعم من القيادة السياسية للوصول لمعدلات النمو المستهدفة في القطاع النفطي والتعديني خلال الفترات السابقة.



وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تولى أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الدخل القومى فى ضوء استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها فى السنوات الأخيرة لتطوير هذا القطاع الهام ونجحت بالفعل فى جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل فى هذا المجال فى مصر.

وعرض " الملا" خلال مشاركته بجلسة وزارية بعنوان "دور الحكومات فى تهيئة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار فى إنتاج المعادن" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولى الثانى بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الملا أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين فى مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وانتقاء أفضل الجوانب بها والقابلة للتنفيذ فى مصر وصولاً لإعداد خارطة طريق لإصلاح وتطوير القطاع التعديني ، وبالفعل تم إصدار التشريعات اللازمة لجذب المستثمرين والتغلب على التحديات التي كانت تواجه المجال التعدينى وتسهيل الإجراءات وعملية إصدار التراخيص للمستثمرين ، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات وقدرات العنصر البشرى فضلاً عن التوسع فى عمليات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر.

وأكد الوزير على أهمية استمرار الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص لما له من دور هام فى تقريب وجهات النظر بما فيه صالح كافة الأطراف ، مشيراً إلى أن الشركات العالمية تبحث عن العمل فى الأماكن التى تتمتع بالاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها دون عوائق وهى كلها عوامل هامة تطمئن المستثمر.

وأشار الملا إلى أن قطاع التعدين مستمر فى عمليات التطوير ويسعى لأن يصبح عام 2023 عاماً مميزاً فى هذا المجال وجذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين العالميين فى مجال التعدين والاستمرار فى إجراء عمليات تطوير البنية التحتية التى تعد عامل جذب للاستثمارات ، مؤكداً أن مصر مهتمة بالتوسع فى مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة.

وشهدت الجلسة مناقشة دور الحكومات فى جذب الاستثمارات بقطاع التعدين وتسليط الضوء على الاستثمار فى التعدين بأفريقيا وشرق وغرب آسيا ، وأكد المشاركون على أهمية الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف خاصة فى ظل التحديات العالمية الحالية.

شارك فى الجلسة محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ونصير أحمد وزير البيئة فى سريلانكا ومارك باريستو رئيس شركة باريك جولد كوربوريشن الكندية وأندرو سوثام رئيس شركة كاز مينيرالز الكازاخستانية.



وفي سياق متصل تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولى الثانى بالعاصمة السعودية الرياض بصحبة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة ، وبندر الخٌريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ، وذلك في اطار مشاركته في فعاليات هذا الحدث الذى يجمع نخبة من وزراء التعدين وقادة ومستثمرى الصناعة التعدينية عالمياً.

وشملت جولة الوزير ، تفقد مناطق وأقسام المعرض التى يعكس شعار المؤتمر "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا" حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الى ان مصر تعزز من تواصلها مع كبار مستثمرى التعدين العالميين تطبيقاً لنهج مدروس للترويج المكثف للفرص الاستثمارية والمميزات التعدينية المتواجدة في مصر والذى تعمل عليه الوزارة في اطار خارطة طريق لتطوير وتحديث هذا القطاع واجراء الإصلاحات اللازمة لدفعه الى الامام .

وأعرب الوزير ، عن تهنئته للوزراء والمسئولين بالمملكة على نجاح المؤتمر في نسخته الثانية ، مؤكداً على دعم مصر الكامل للتعاون التعدينى مع المملكة وتبادل الخبرات التي تعزز من فرص البلدين الشقيقين في التكامل والانتفاع بمواردهما التعدينية وزيادة القيمة المضافة .