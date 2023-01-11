تحت 20 ألف دينار.. 5 سيارات شبابية 2023 في الكويت| صور

ينتشر داخل السوق الكويتية للسيارات مختلف إصدارات السيارات موديل 2023، وذلك لتلبية احتياجات ورغبات المواطنيين الكويتيين في الحصول على سيارات حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات، لما تمتلكه هذه الطرازات من مميزات وتكنولوجيا حديثة تساعدهم على التسوق مع عائلاتهم، وقضاء أغراضهم بكل سهولة.

يقدم موقع “صدى البلد” قائمة بـ 5 سيارات شبابية 2023 في الكويت أسعارها تحت 20 ألف دينار:

1- إنفينيتي QX60 موديل 2023

تمتلك سيارة إنفينيتي QX60 محرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، ينتج عزما أقصي للدوران 350 نيوتن/متر، وقوة 279 حصانا، متصل بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات.

انفينيتي QX60 موديل 2023

تباع سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2023 بأسعار تبدأ من 19.700 ألف دينار، وتصل إلى 20.100 دينار.

2- مازدا CX9 موديل 2023

تستخدم سيارة مازدا CX9 محرك سعة 2500 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 230 حصانا، وعزم أقصى للدوران 420 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود إلى 74 لترا، وتستهلك السيارة 8.5 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.4 ثانية.

مازدا CX9 موديل 2023

تصل سيارة مازدا CX9 موديل 2023 إلى السوق الكويتية بسعر يبدأ من 12.250 ألف دينار، ويصل إلى 15.400 ألف دينار.

3- سكودا كودياك موديل 2023

زودت سيارة سكودا كودياك بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزما أقصى للدوران 250 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل إلى 150 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود إلى 60 لترا، وسرعة السيارة القصوى إلى 194 كم/ساعة، وتستهلك 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.9 ثانية.

سكودا كودياك موديل 2023

تعرض سيارة سكودا كودياك موديل 2023 للبيع في الكويت بأسعار تبدأ من 12.500 دينار، وتصل إلى 14 ألف دينار.

4- جى ام سى ترين موديل 2023

تحصل سيارة جى ام سى ترين على قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانية تصل إلى 170 حصانا وعزم أقصي للدوران 275 نيوتن/متر، وتصل القوة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 200 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود إلى 56 لتر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

جى ام سى ترين موديل 2023

سعر سيارة جى ام سى ترين موديل 2023 في السوق الكويتية يصل إلى 8.499 ألف دينار.

5-رينو كوليوس موديل 2023

تخرج قوة سيارة رينو كوليوس من محرك سعة 2500 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 185 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود إلى 60 لترا، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

رينو كوليوس موديل 2023



يبلغ سعر سيارة رينو كوليوس موديل 2023 في السوق الكويتية 6.666 ألف دينار.