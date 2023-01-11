وكيل تعليم الجيزة يتابع أعمال الامتحانات بإدارتي أبو النمرس والحوامدية.. شاهد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، بعض لجان امتحانات إدارتي أبو النمرس والحوامدية.

وذلك في متابعة ميدانية لأعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل المختلفة، بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت المتابعة لجان مدارس إدارة أبو النمرس التعليمية كلا من:

مدرسة منيل شيحة الاعدادية بنات، ومدرسة بنك أبوظبي الاعداديه بنين.

كما شملت المتابعة مدارس إدارة الحوامدية التعليمية لكلا من، مدرسة النور للتعليم الأساسي

ومدرسة وحدة أم خنان الابتدائية، وذلك للاطمئنان على سير امتحانات النقل للتعليم الفني.

كما شملت الزيارات متابعة لجان الامتحانات ومناقشة الطلاب فيما قد يقابلهم من عوائق تعوق سير العملية الامتحانية، وكذلك متابعة الكنترولات وأعمال التصحيح.

ونبه وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة في وقت موحد على مستوى المحافظة، مع ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية.

وتابع: وكذلك توفير جميع متطلباتها وبشكل فوري ويمنع منعًا باتًا حيازة تليفون محمول حتى لو مغلق داخل اللجان، وعدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب .



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