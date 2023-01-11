بوتشتينو يترقب موقف تشيلسي من إقالة بوتر

كشفت تقارير صحفية عن استعداد ماوريسيو بوتشتينو لـ تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي خلفاً لـ جراهام بوتر.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ينتظر إقالة جراهام بوتر لتولى تدريب تشيلسي الإنجليزي خلفا له”.

وأضافت: “بوتشتينو سيكون على استعداد لتولي المسؤولية إذا اتصل به مسئولي تشيلسي”.

وتابعت: “مجلس إدارة تشيلسي يفكر بالفعل في مستقبل بوتر على الرغم من تعيينه في سبتمبر الماضي فقط خلفا للألماني توماس توخيل”.

واختتمت: “من المتوقع أن يحصل بوتر المدير الفني الإنجليزي 47 عامًا، على فرصة لنهاية الشهر الحالي لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تغيير الأمور أم لا ومن ثم حسم مصيره بشكل نهائي".