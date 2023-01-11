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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد ورشة عمل لرؤساء المراكز والمدن بـ استدامة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورشة عمل لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة ونواب المراكز المشرفين على المراكز التكنولوجية؛ لمتابعة منظومة العمل بالمراكز بشكل دوري والتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات بالكيفية والجودة المطلوبة وفي الأطر الزمنية المخصصة لكل خدمة أو معاملة.
 

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وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية العمل وفق الأهداف الرئيسية لمنظومة تلك المراكز وهي فصل طالب الخدمة عن مقدمها، مؤكداً على ضرورة العمل متابعة منظومة المراكز التكنولوجية بشكل يومي تنفيذاً للتوجيهات الوزارية في هذا الشأن ولذا فقد تم تكليف مركز استدامة للتدريب والتطوير بالتعاون مع إدارة الإشراف على المراكز التكنولوجية بإعداد ورشة عمل لرفع الكفاءة الإدارية لرؤساء المراكز ونوابهم في التعامل مع المنظومة.

ووجه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ بضرورة الانتهاء من الكم المتراكم بكل مركز ومدينة مع تحديد إطار زمني لإنهاء ذلك الكم يتابع بشكل دوري من إدارة الإشراف على المراكز التكنولوجية.
 

الورشة نفذت بمركز استدامة على مرحلتين الأولى بنظام المحاكاة وشرح نوافذ وتبويبات المنظومة من خلال مسئول التدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلاها تدريب عملي بالدخول على المنظومة لكل مركز ومدينة ومتابعة الإجراءات وكذا المعاملات وآليات إصدار التقارير وما إلى ذلك.


حضر الورشة كافة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالإضافة إلى النواب المكلفين بالإشراف على المراكز التكنولوجية بكل مركز.

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