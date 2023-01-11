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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة مدوية لـ كهربا | الغرامة ترتفع إلى 80 مليون جنيه

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن غرامة محمود عبدالمنعم “كهربا” لدى نادي الزمالك .

ونشر الغندور عبر حسابة الرسمي الفيسبوك ، “غرامة كهربا ترتفع ل٨٠ مليون جنيه لصالح نادي الزمالك”.

تلقى اتحاد كرة القدم تأكيدا من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " بأحقة مشاركة محمود كهربا في المباريات بداية من غدا .

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا جديدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم  (فيفا)، للاستفسار منه عن موقف محمود عبد المنعم كهربا ومدى أحقيته في المشاركة من عدمه.

وكان فيفا أرسل خطابا للجبلاية أكد فيه أن اللاعب موقفه واضح من خلال الخطاب الذي تم إرساله من قبل، لكن الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي للجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من “فيفا” ردا واضحا وخطابا جديدا للتعرف على الموقف القانوني ومدى أحقية كهربا في المشاركة من عدمه لحسم الموقف القانوني بشكل كامل وغلق تلك الصفحة.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كهربا وأحقيته في المشاركة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرفض الزمالك الأمر.


 

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