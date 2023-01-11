عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم سويدي لمباراة فرنسا وبولندا في افتتاح مونديال اليد

مونديال اليد
مونديال اليد

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد طاقم تحكيم سويدي لمباراة بولندا وفرنسا في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، اليوم، والمقامة في بولندا والسويد حتى يوم 29 يناير الجاري.

ويقود المباراة تحكيميا الثنائي السويديان ميرزا كورتاجيك و ماتياس ويتيرويك.

وتقام المباراة على صالة سبوديك بمدينة كاتوفيس البولندية بسعة 11016 متفرج وكانت هذه الصالة قد استضافت من قبل بطولة العالم للكرة الطائرة 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمونديال اليد.

من جانب آخر يفتتح المنتخب المصري مبارياته في البطولة بمواجهة حاسمة أمام منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة السابعة بجانب منتخبات كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ، ومن المنتظر أن يتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.

الاتحاد الدولي لكرة اليد مونديال اليد الولايات المتحدة بطولة العالم لكرة اليد يوم الجمعة كرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا

أكبر خسارة بالتاريخ..هل يستعيد إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم ؟

شلبي وزيزو والجزيري في الهجوم.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

موعد التقديم..شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للإستفادة من القانون

بتهمة التجسس.. الحكم بإعدام مسئول كبير في إيران

إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بعد تصدرها الترند.. 5 صور جريئة لـ ياسمين عز |شاهد

فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ