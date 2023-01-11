طاقم تحكيم سويدي لمباراة فرنسا وبولندا في افتتاح مونديال اليد

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد طاقم تحكيم سويدي لمباراة بولندا وفرنسا في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، اليوم، والمقامة في بولندا والسويد حتى يوم 29 يناير الجاري.

ويقود المباراة تحكيميا الثنائي السويديان ميرزا كورتاجيك و ماتياس ويتيرويك.

وتقام المباراة على صالة سبوديك بمدينة كاتوفيس البولندية بسعة 11016 متفرج وكانت هذه الصالة قد استضافت من قبل بطولة العالم للكرة الطائرة 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمونديال اليد.

من جانب آخر يفتتح المنتخب المصري مبارياته في البطولة بمواجهة حاسمة أمام منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة السابعة بجانب منتخبات كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ، ومن المنتظر أن يتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، على أن يتأهل كل منتخب بالنقاط التي جمعها من الفرق المتأهلة معه.