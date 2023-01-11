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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

25% تخفيضات.. 84 منفذًا لبيع السلع بأسعار مناسبة بالمنوفية.. فيديو

أهلاً رمضان
أهلاً رمضان

كشف محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، تفاصيل انطلاق معارض أهلاً رمضان بالمحافظة، لافتًا إلى أن البداية جاءت منذ شهرين.

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وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يتم تقديم السلع الأساسية بهذه المعارض، بأسعار مُخفّضة، لافتًا إلى أن دعم الدولة المقدم في الأمن الغذائي من أجل خدمة المواطنين.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، أن هناك تشديدًا على توافر السلع في الشوادر أو السوبر ماركت والسلاسل التجارية، ومن يتم اكتشاف تخزينه للسلع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورًا، مشيرًا إلى وجود 84 منفذًا لبيع السلع بأسعار مناسبة، وهناك متابعة لضخ السلع التموينية، واللحوم بالشوادر.

وأوضح نائب محافظ المنوفية، أن هناك مبادرات من الأهالي لتخفيض أسعار السلع؛ حيث فعّلت جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية 8 شوادر لبيع السلع الأساسية.

ولفت، إلى أن التخفيضات تصل إلى أكثر من 25%؛ حسب كل سلعة؛ حيث يتم بيع الأرز، على سبيل المثال، بأسعار أقل من أماكن بيعها خارج هذه الشوادر.

 

محافظ المنوفية اهلا رمضان معارض اهلا رمضان صدى البلد صالة التحرير

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