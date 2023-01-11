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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب قفز من أعلى كوبري فارسكور بدمياط

كوبري فارسكور
كوبري فارسكور

فوجيء المارة أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط بشاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري فارسكور اليوم الأربعاء.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بفارسكور إخطارا يفيد بقيام شاب يدعى علي . ا، ٣٨ سنة بالقفز من أعلى كوبري فارسكور وسط حالة من الذهول بين المارة أعلى الكوبري.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان وبالفعل تم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى فارسكور المركزى.

وكشفت التحريات الاولية للحادث أن الشاب يعانى من أزمة مالية.

تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

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