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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الغربية تستعرض أساليب التربية الحديثة بدار الكتب في طنطا

صدى البلد

دعقدت دار الكتب بمدينة طنطا، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2022، محاضرة تثقيفية بعنوان "أسس التربية الإيجابية للأطفال"، وذلك ضمن أجندة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة الغربية، وبحضور عدد من رواد المكتبة، والمهتمين بالشأن الثقافي بالمحافظة.

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التربية الحديثة


في كلمتها، حذرت الدكتورة هناء خليفة، مدرس الإذاعة بأكاديمية 6 أكتوبر، ومحاضر التنمية البشرية، من الأساليب التي تنتهجها بعض الأسر في تربية أطفالها، ومنها: العنف أو التدليل الزائد عن الحد، وأشارت إلى أن أسس التربية الحديثة تعتمد على الحزم في بعض المواقف التي تتطلب ذلك، بجانب إبداء الاحترام المتبادل بين الوالدين والطفل، لافتة إلى أن العديد من الأسر تفتقد لثقافة احترام الصغير.


وتابعت بأن أسس التربية الإيجابية تشير إلى ضرورة الابتعاد عن الكذب أو التشجيع عليه، وبأن توضع قوانين واضحة للأطفال في هذا الاتجاه، بشرط التزام الوالدين بها قبل الأطفال، وأضافت ضرورة غرس قيمة الاعتذار في نفوس الأطفال إذا ما بدر منهم خطأ ما، مع التأكيد بأن الاعتذار لا ينقص من قيمة الشخص، بل يزيده احتراما، فيما استطردت مدرب التنمية البشرية مؤكدة أن الطفل يبحث دائما عن القدوة.


وقالت مدرب التنمية البشرية أن أسس التربية الإيجابية تستهدف في الأساس العمل على بناء شخصية الطفل في العديد من المحاور، وهي: النفسية، والصحية، والاجتماعية، والسلوكية، والروحية، والعلمية، كما وطالبت الأسر بالبعد عن عمل مقارنات بين الطفل وأقرانه من الأطفال، والابتعاد أيضا عن معالجة الأمور والأخطاء بالأساليب العقابية، بل يجب التربية وتصحيح الخطأ بالتشجيع والثناء والتعزيز.

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