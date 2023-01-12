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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. صفاء أبو السعود مفاجأة حفل بمسرح معهد الموسيقى العربية

صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود

تشارك الفنانة "صفاء أبو السعود" فى الحفل الفنى السنوى لمركز الحفني لذوى الاحتياجات الخاصة، فى الثامنة من مساء اليوم، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، التابع لدار الأوبرا المصرية .

وقالت علا الحفنى رئيس المركز وابنة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى رئيس دار الأوبرا سابقا، إن الفنانة صفاء أبو السعود تحرص دائما على مشاركة أبناء الحفنى من ذوى الاحتياجات الخاصة فى احتفالاتهم، حيث تتغنى بإحدى أغانيها التى يعشقها الأطفال والكبار، لتدخل الفرحة والبهجة فى نفوس أبنائنا من أصحاب الهمم، وذويهم وجمهور مسرح معهد الموسيقى العربية.

كما تشارك الفنانة "نيفين رجب" بأغنية من أغانى زمن الفن الجميل، دعما منها ومساندة لفعاليات المركز، وانطلاقا من حبها واهتمامها لهذه الفئة الهامة الغالية من أبناء المجتمع .

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ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات والاستعراضات الفنية التى يقدمها أكثر من ٣٠ عضو من أبناء المؤسسة من ذوى الاحتياجات الخاصة، تدريب الاستعراض للفنان حسين سامى، وتدريب الكورال للفنان رامى غريب .

يشار إلى أن أبناء مركز الحفني، قد شاركوا بفقرة فنية فى الاحتفالية التي نظمها متحف القوات الجوية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، والتي أقيمت فى مطلع الشهر الجارى، وحملت عنوان  "مافيش ‏مستحيل"، وذلك ضمن برنامج الاحتفال.

معهد الموسيقي صفاء أبو السعود عهد الموسيقي الموسيقى العربي موسى الموسيقى أبو السعود

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