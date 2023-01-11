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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علوم الفضاء: شتاء هذا العام قارس البرودة بسبب الدوامات القطبية

صدى البلد

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أن زيادة نسب المنخفضات الجوية يتسبب في شتاء أكثر برودة، مشددًا على أن الشتاء سيكون قارس البرودة والسبب في الدوامات القطبية، والدول القريبة من خط الاستواء الأكثر تضررًا من انخفاض درجات الحرارة.
 


وأضاف علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التغيرات المناخية أثرت بصورة كبيرة على الطقس، مؤكدًا أن التوقع بالأمطار ودرجات الحرارة في ظل التغيرات المناخية بات صعبًا جدًا، إذ ان عملية التوقعات لا تتم إلا في خلال ساعات.

 

وتابع: "الشتاء أصبح قصير المدة أمام طول فترة الصيف، وهذا بسبب التغيرات المناخية"، مؤكدًا أن الشتاء هذا العام سيكون قارص البرودة بسبب المنخفض الجوي، وخط المطر تحرك شمال سد النهضة وهناك توقع بسقوط الأمطار على جنوب مصر والسودان.

 

شتاء تكنولوجيا الفضاء الأمم المتحدة التغيرات المناخية اخبار التوك شو

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