طلعت عبد القوي : 96 ألف مقترح من المواطنين بالحوار الوطني

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن الحوار الوطنى بدأ فى العمل، وتم استقبال طلبات المواطنين، فى جميع وبلغت 96 ألف مقترح من المواطنين عن الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 15 ألف مشروع قانون تلقاهم الحوار من المواطنين.

ولفت إلى أنه تم فحص جميع الطلبات و الاقتراحات، الخاصة من المواطنين عن الحوار الوطني، وأن من مقترحات المواطنين عن أهمية دور المحليات.

وأشار إلى أن كل موضوع تلقاه أعضاء الحوار يكون رئيسي وله فروع كثيرة، منها على سبيل المثال التعليم، ويتحدث عن التعليم العام و الفني، و الجامعي و الخاص الأهلي.

وأوضح أن هناك مقترحات عن الصحة، والتأمين الصحى الشامل و المنظومة الصحية و الدواء، و السياحة العلاجية، و ما ستقوم به الدولة لمواجهة هجرة الأطباء للخارج.

وتابع أن هناك مقترحات عن المحور المجتمعي والاقتصادي، مما يعانى من الجميع من التضخم، و عجز الموازنة و الدين العام و الغلاء، وهناك مقترحات مقدمة عن الزراعة و تأثير المجتمع بنسبة الطلاق.

وكشف أنه سيكون هناك ثلاث جلسات بالتوازي فى الحوار الوطنى للعمل فى المحاور و القضايا المختلفة، وأنه يجتمع مع المواطنين لـ الاستماع لمشكلات المواطنين.