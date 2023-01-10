طلعت عبد القوي: تنسيق بين الجمعيات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي.

وقال طلعت عبد القوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" التحالف الوطني يضم مجموعة كبيرة من الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من اجل خدمة المجتمع ".

وأضاف طلعت عبد القوي:" تنسيق وتواصل مستمر بين منظمات المجتمع المدني في التحالف الوطني من اجل خدمة الأسر الأكثر احتياجا ".

وتابع طلعت عبد القوي :" بورتوكول تعاون بين الجمعيات الأهلية وهناك تبادل للمعلومات والخبرات بين مختلف الجمعيات من اجل خدمة المجتمع ".

واكمل طلعت عبد القوي:" التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي قام بتنظيم العديدي من قوافل خدمة الفئات الاكثر احتياجا في مختلف المحافظات ".