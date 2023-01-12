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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.7 مليار درهم في منتصف الأسبوع

صدى البلد

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام”  وتوزعت السيولة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و262.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 339.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10076.23 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10141.24 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3297.68 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي "الجرافات البحرية" بنسبة 12% و"أمريكانا" 4.1% و"موانئ أبوظبي" 0.16% و"أبوظبي الإسلامي" 0.11% و"العالمية القابضة" 0.07% مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بنحو 232.7 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" 196.1 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" 173.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "ديوا" 0.43% و"إعمار للتطوير" 0.92% و"إمباور" 0.72% و"أرامكس" 0.29% و"الخليج للملاحة" 1.88% و"سالك" 2.76% وتصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً 56.4 مليون درهم ثم "سالك" 49.7 مليون درهم و"إعمار للتطوير" 40.6 مليون درهم.

وكالة انباء الامارات موانئ أبوظبي سوق ابوظبي بنوك اسواق الأسهم

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