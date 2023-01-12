ضربة قوية لـApple.. سامسونج تطرح كمبيوتر Galaxy Book 3 Ultra فائق النحافة

تستعد "سامسونج" للدخول في منافسة قوية مع شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا الرقمية ولكن هذه المرة ليس من خلال الهواتف بل من خلال اللاب توب، أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة والخفة Galaxy Book 3 Ultra.

وفقا لتقرير موقع sammobile يمكنك بالفعل حجز اللاب توب الجديد من الآن وأخذ رصيد Credit يقدر بـ 50 دولارًا من Samsung. ستكشف العلامة التجارية الكورية عن سلسلة الحواسيب المحمولة Galaxy Book 3 الجديدة في 1 فبراير ، جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S23. حتى الآن غير معروف المواصفات الكاملة لهذه الأجهزة، لكن مصادر مطلعة من داخل الشركة تؤكد أن Galaxy Book 3 Ultra سيفوز على كل من Dell و Apple في فئة واحدة على الأقل.

سيكون Galaxy Book 3 Ultra أخف من وزن كلا من كمبيوتر Dell XPS 15 و MacBook Pro. وعلى سبيل المقارنة والتعريف، يزن الكمبيوتر المحمول XPS 15 من Dell ما بين 1.92 و 2.10 كجم ، اعتمادًا على الإصدار، بينما لاب توب MacBook Pro من آبل Apple يزن بين 1.4 و 2.0 كجم حسب المتغير والطراز، مما يعني أن جهاز Galaxy Book 3 Ultra الذي طورته شركة Samsung يجب أن يزن أقل من 1.8 كجم.

Galaxy Book 3 Ultra

يحتوي كمبيوتر Galaxy Book 3 Ultra المحمول على لوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام ، مما يعني أنه يتمتع بحجم كبير وسيكون مدعوما بمعالجات Intel من الجيل الثالث عشر.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر يوم 1 فبراير ، ولكن إذا كنت تبحث عن توفير بعض النقود ، فيمكنك الآن البدء بحجز نسختك من من Galaxy Book 3 أو Galaxy S23 من خلال موقع Samsung والحصول على رصيد بقيمة 50 دولار إذا حجزت أحد الجهازين أو رصيد 100 دولار إذا حجزت الجهازين.

ستشمل سلسلة Galaxy Book 3 أيضًا طرازي Book 3 Pro و Pro 360 ، الأخير يأتي مع مفصلات 360 درجة. لكن Galaxy Book 3 Ultra سيكون الأول من نوعه ، أي أنه سيكون أول كمبيوتر محمول يحمل علامة "Ultra" من سامسونج.