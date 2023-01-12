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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق شقة في البدرشين

صدى البلد

انتدبت نيابة جنوب الجيزة خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بمدينة البدرشين.

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق بشقة سكنية في قرية بالبدرشين، دون وقوع إصابات.

 

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية بالبدرشين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق

المعمل الجنائى حريق البدرشين نيابة جنوب الجيزة الحماية المدنية

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